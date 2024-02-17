Ünlü estetikçi uyardı: "Göğüs büyüklüğü ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir"

Prof. Dr. Akbaş, "Kız çocuklarında ve kadınlarda bazen meme yapısı bazen normalin çok üzerinde bir gelişim gösterebilir. Bazen olur ki 12 -13 yaşında çocuklarda çok büyük bir meme gelişimi söz konusu olabilir. Sebebi bilinmeyen bir nedenle, hormonal veya başka bir nedenle meme büyüklüğü ortaya çıkmış olabilir. Bu durumda mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum olduğu unutulmamalıdır.