Uşak'ta korkunç olay! Karısını başından av tüfeğiyle vurup öldürdü, abisini arayıp intihar girişiminde bulundu

Korkunç olay Uşak 'ta meydana geldi. 43 yaşındaki Önder Bulut, bir arkadaşından otomobil ödünç aldı. Aldığı otomobile 39 yaşındaki karısı Nazife Bulut'u bindiren Bulut, 3 çocuğunun annesi olan eşiyle birlikte Uşak Kent Ormanı’na geldi.

Burada Önder Bulut, araçla getirdiği av tüfeği ile karısı Nazife Bulut’u kafasından vurdu.

Bulut, eşini öldürdüğünü ve Uşak Kent Ormanı’nda olduklarını, kendisinin de intihar edeceğini söyledi.