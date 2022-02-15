Uşak'ta korkunç olay! Karısını başından av tüfeğiyle vurup öldürdü, abisini arayıp intihar girişiminde bulundu

Korkunç olay Uşak'ta meydana geldi. 43 yaşındaki Önder Bulut, bir arkadaşından otomobil ödünç aldı. Aldığı otomobile 39 yaşındaki karısı Nazife Bulut'u bindiren Bulut, 3 çocuğunun annesi olan eşiyle birlikte Uşak Kent Ormanı’na geldi.
KARISINI ÖLDÜRÜP, ABİSİNİ ARADI
Burada Önder Bulut, araçla getirdiği av tüfeği ile karısı Nazife Bulut’u kafasından vurdu.
Nazife Bulut’un olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından Önder Bulut, abisi A.R. Bulut’u aradı.
Bulut, eşini öldürdüğünü ve Uşak Kent Ormanı’nda olduklarını, kendisinin de intihar edeceğini söyledi.
ÇENE KISMINDAN AĞIR YARALANDI
Olay yerine araç sahibi arkadaş ile gelen abi A.R. Bulut, Nazife Bulut’un cansız bedeni ve çene kısmından yaralı Önder Bulut’un bedeniyle karşılaştı.
Abi Bulut’un ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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