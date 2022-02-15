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Uşak'ta korkunç olay! Karısını başından av tüfeğiyle vurup öldürdü, abisini arayıp intihar girişiminde bulundu

15.02.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta yaşayan 43 yaşındaki Önder Bulut, 3 çocuğunun annesi olan karısını av tüfeğiyle öldürdü. Cinayet sonrası abisini arayan ve karısını öldürdüğünü söyleyen Bulut, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Bulut, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Korkunç olay Uşak'ta meydana geldi. 43 yaşındaki Önder Bulut, bir arkadaşından otomobil ödünç aldı. Aldığı otomobile 39 yaşındaki karısı Nazife Bulut'u bindiren Bulut, 3 çocuğunun annesi olan eşiyle birlikte Uşak Kent Ormanı’na geldi.

KARISINI ÖLDÜRÜP, ABİSİNİ ARADI

Burada Önder Bulut, araçla getirdiği av tüfeği ile karısı Nazife Bulut’u kafasından vurdu.
Nazife Bulut’un olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından Önder Bulut, abisi A.R. Bulut’u aradı.
Bulut, eşini öldürdüğünü ve Uşak Kent Ormanı’nda olduklarını, kendisinin de intihar edeceğini söyledi.

ÇENE KISMINDAN AĞIR YARALANDI

ÇENE KISMINDAN AĞIR YARALANDI
Olay yerine araç sahibi arkadaş ile gelen abi A.R. Bulut, Nazife Bulut’un cansız bedeni ve çene kısmından yaralı Önder Bulut’un bedeniyle karşılaştı.
Abi Bulut’un ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar kadın cinayeti Uşak
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