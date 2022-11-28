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Utanmayın bu durumu yaşayan birçok insan var! Erektil disfonksiyonu önleyebilecek mucizevi yiyecekler

28.11.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel sorunlar birçok probleme yol açabiliyor. Bu sorunların konuşulmaması ve geçeceğini düşünerek göz ardı edilmesi daha büyük problemlere neden olabiliyor. Toplumda en sık karşılaşılan cinsel problemlerden olan erektil disfonksiyon birçok kişiyi etkiliyor. Erektil disfonksiyon yaşayan insanlar bu durumu çözecek öneriler arıyor. Uzmanlara göre erektil disfonksiyonu önleyebilecek birkaç mucizevi gıda bulunuyor.

Erektil disfonksiyon halk arasında iktidarsızlık olarak biliniyor. Erkeklerin penislerinde yeterli sertliği yani ereksiyonu sağlayamaması ve ereksiyonu sürdürememesine erektil disfonksiyon deniliyor. Bu durum her erkeğin başına gelebilecek durumlar arasında bulunuyor. Özellikle yaş arttıkça erektil disfonksiyon görülme sıklığı da artıyor. Psikolojik olarak stresli olmak ve çeşitli hastalıklara sahip olmak iktidarsızlığa yol açabiliyor.

İKTİDARSIZLIĞA NEDEN OLABİLEN FAKTÖRLER

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  • Diyabet (şeker hastalığı-özellikle kontrolsüz diyabet)
  • Hipertansiyon
  • Obezite (fazla kilo alımı)
  • Kan yağları yüksekliği (kolesterol ve trigliserit yüksekliği)
  • Geçirilmiş prostat, mesane ve barsak kanseri cerrahileri
  • Kullanılan bazı ilaçlar (prostat kanseri ilaçları, antidepresanlar, hipertansiyon ilaçlarından bazıları vs)
  • Nörolojik hastalıkları
  • Hormonal bozukluklar (erkeklik hormonu düşüklüğü, hipofiz ve tiroid bezi hastalıkları)
  • Kalp-damar hastalıkları
  • Sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı
  • Yaşlanma sayılabilir

EREKTİL DİSFONKSİYONU ÖNLEYEBİLECEK YİYECEKLER

AVOKADO

AVOKADO
Avokado, erkeklerin libidosu için sihir yapar. Testosteron ve sperm kalitesini artıran E Vitamini ve Çinko içerir.

YULAF

YULAF
Bu kahvaltı yemeği penis için mükemmeldir. Erkeklerin orgazma ulaşmasına yardımcı olur. Yabani yulaf bir afrodizyaktır çünkü penisteki kan damarının gevşemesine yardımcı olan amino asit L-Arginin'e sahiptir. Penisteki kan damarı gevşemesi, ereksiyonun sürdürülmesinde ve orgazma ulaşılmasında önemlidir.

KAHVE

KAHVE
Çalışmalar, kafeinin erektil disfonksiyonu önlediğini göstermiştir. Kafein, penil arterlere ve kaslara giden kan akışını arttırır.

KARPUZ

KARPUZ
Buna popüler dilde “penis meyvesi” denir ve sertleşme bozukluğu olan bir adama yardımcı olan L-Arginin içerir.

ISPANAK

ISPANAK
Ispanak folat içerir ve folat kan akışına yardımcı olur. Folik asit önemli bir takviyedir ve eksikliği erektil disfonksiyona neden olur.
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