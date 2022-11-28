Utanmayın bu durumu yaşayan birçok insan var! Erektil disfonksiyonu önleyebilecek mucizevi yiyecekler

Erektil disfonksiyon halk arasında iktidarsızlık olarak biliniyor. Erkeklerin penislerinde yeterli sertliği yani ereksiyonu sağlayamaması ve ereksiyonu sürdürememesine erektil disfonksiyon deniliyor. Bu durum her erkeğin başına gelebilecek durumlar arasında bulunuyor. Özellikle yaş arttıkça erektil disfonksiyon görülme sıklığı da artıyor. Psikolojik olarak stresli olmak ve çeşitli hastalıklara sahip olmak iktidarsızlığa yol açabiliyor. İKTİDARSIZLIĞA NEDEN OLABİLEN FAKTÖRLER Diyabet (şeker hastalığı-özellikle kontrolsüz diyabet)

Hipertansiyon

Obezite (fazla kilo alımı)

Kan yağları yüksekliği (kolesterol ve trigliserit yüksekliği)

Geçirilmiş prostat, mesane ve barsak kanseri cerrahileri

Kullanılan bazı ilaçlar (prostat kanseri ilaçları, antidepresanlar, hipertansiyon ilaçlarından bazıları vs)

Nörolojik hastalıkları

Hormonal bozukluklar (erkeklik hormonu düşüklüğü, hipofiz ve tiroid bezi hastalıkları)

Kalp-damar hastalıkları

Sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı

Yaşlanma sayılabilir

EREKTİL DİSFONKSİYONU ÖNLEYEBİLECEK YİYECEKLER

AVOKADO Avokado, erkeklerin libidosu için sihir yapar. Testosteron ve sperm kalitesini artıran E Vitamini ve Çinko içerir.

YULAF Bu kahvaltı yemeği penis için mükemmeldir. Erkeklerin orgazma ulaşmasına yardımcı olur. Yabani yulaf bir afrodizyaktır çünkü penisteki kan damarının gevşemesine yardımcı olan amino asit L-Arginin'e sahiptir. Penisteki kan damarı gevşemesi, ereksiyonun sürdürülmesinde ve orgazma ulaşılmasında önemlidir.

KAHVE Çalışmalar, kafeinin erektil disfonksiyonu önlediğini göstermiştir. Kafein, penil arterlere ve kaslara giden kan akışını arttırır.

KARPUZ Buna popüler dilde “penis meyvesi” denir ve sertleşme bozukluğu olan bir adama yardımcı olan L-Arginin içerir.