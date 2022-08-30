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  4. Utanmayın herkes yaşıyor! Ayakkabı kokusunu geçirmek için doğal yöntemler

Utanmayın herkes yaşıyor! Ayakkabı kokusunu geçirmek için doğal yöntemler

30.08.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı ayakkabılar kullanılan malzemeler nedeniyle oldukça rahatsız edici kokulara sebep olabiliyor. Bu kokuların geçmesi çok uzun zaman alabiliyor. Bu süreçte ayakkabı kokusu ayağınıza geçerek daha kötü kokulara sebep oluyor. Ayakkabı kokusu nasıl geçer? diye merak ediyorsanız aşağıda bulunan yöntemleri denemelisiniz.

Ayak kokuları en rahatsız edici kokular arasında bulunuyor. Ayak kokusuna neden olan en büyük etkenler arasında ayakkabının kokusu yer alıyor. Saatlerce ayakkabının içinde kalan ayak bu kokuları içine hapsediyor. Bu sebeple dayanılmaz kokular oluşuyor. Birçok insan ayak kokusu nedeniyle toplum içerisinde ayakkabısını çıkarmaktan utanıyor. Oysa ki ayakkabı kokuların çözmek için çok kolay yöntemler bulunmaktadır.

AYAKKABI KOKUSU NASIL GEÇER?

KARBONAT

KARBONAT
Ayakkabı kokusu karbonat ile yok edilebilir. Kullanılan yaygın doğal çözümlerden biri olan karbonat koku baskılayıcı özelliktedir. Gece ayakkabılarınızın içine serpiştireceğiniz karbonat sayesinde sabah kokular yok olur. Silkeleyerek ayakkabınızın içindeki karbonatı temizleyebilirsiniz.

ADAÇAYI VE LAVANTA

ADAÇAYI VE LAVANTA
Bazı doğal bitkilerin de koku giderici özelliği bulunmaktadır. Örneğin adaçayı ve lavantadan faydalanabilirsiniz. Portakal ya da greyfurt kabukları da benzer etkiyi sağlar. Bu bitkileri geceden ayakkabınızın içine koyarsanız hem ayakkabınızdaki kötü kokular kaybolur hem de ayakkabınız ekstradan daha güzel kokmaya başlar.

BEBEK PUDRASI

BEBEK PUDRASI
Bebek pudrası da karbonat gibi koku giderici özelliğe sahiptir. Yine geceden ayakkabılarınızın içine dökeceğiniz pudra sabaha kötü kokuların kaybolmasını sağlar. Pudra genel olarak terlemeyi de azalttığı için ve genelde kokunun nedeni ayağın çok terlemesi olduğu için ayakkabınızı giymeden önce ayaklarınıza dökeceğiniz bir miktar pudra da önlem açısından iyi bir uygulamadır.

ÇAY AĞACI YAĞI

ÇAY AĞACI YAĞI
Çay ağacı yağı da koku giderici doğal bir yağdır. Ayakkabınızın içine birkaç damla dökeceğiniz çay ağacı yağı kötü kokuların giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca çay ağacı yağının sterilize edici özelliği de bulunmaktadır.

SU VE SİRKE

SU VE SİRKE
Ayakkabı kokusu nasıl giderilir sirke kullanımı da tercih edilen yöntemler arasındadır. Yarı yarıya sulandırdığınız sirkeyi bir püskürtme kabına koyup ayakkabınızın içine bu sıvıdan sıkabilirsiniz. Sirkeli su hem kokuyu giderir hem de ayakkabınızın içini temizlemiş olur. Sirkenin kokusunu gidermek için ise ikinci adım olarak ayakkabılarınıza güzel kokan bitkilerden koyabilirsiniz.
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