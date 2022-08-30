Utanmayın herkes yaşıyor! Ayakkabı kokusunu geçirmek için doğal yöntemler

Ayak kokuları en rahatsız edici kokular arasında bulunuyor. Ayak kokusuna neden olan en büyük etkenler arasında ayakkabının kokusu yer alıyor. Saatlerce ayakkabının içinde kalan ayak bu kokuları içine hapsediyor. Bu sebeple dayanılmaz kokular oluşuyor. Birçok insan ayak kokusu nedeniyle toplum içerisinde ayakkabısını çıkarmaktan utanıyor. Oysa ki ayakkabı kokuların çözmek için çok kolay yöntemler bulunmaktadır.

AYAKKABI KOKUSU NASIL GEÇER?

KARBONAT Ayakkabı kokusu karbonat ile yok edilebilir. Kullanılan yaygın doğal çözümlerden biri olan karbonat koku baskılayıcı özelliktedir. Gece ayakkabılarınızın içine serpiştireceğiniz karbonat sayesinde sabah kokular yok olur. Silkeleyerek ayakkabınızın içindeki karbonatı temizleyebilirsiniz.

ADAÇAYI VE LAVANTA Bazı doğal bitkilerin de koku giderici özelliği bulunmaktadır. Örneğin adaçayı ve lavantadan faydalanabilirsiniz. Portakal ya da greyfurt kabukları da benzer etkiyi sağlar. Bu bitkileri geceden ayakkabınızın içine koyarsanız hem ayakkabınızdaki kötü kokular kaybolur hem de ayakkabınız ekstradan daha güzel kokmaya başlar.

BEBEK PUDRASI Bebek pudrası da karbonat gibi koku giderici özelliğe sahiptir. Yine geceden ayakkabılarınızın içine dökeceğiniz pudra sabaha kötü kokuların kaybolmasını sağlar. Pudra genel olarak terlemeyi de azalttığı için ve genelde kokunun nedeni ayağın çok terlemesi olduğu için ayakkabınızı giymeden önce ayaklarınıza dökeceğiniz bir miktar pudra da önlem açısından iyi bir uygulamadır.

ÇAY AĞACI YAĞI Çay ağacı yağı da koku giderici doğal bir yağdır. Ayakkabınızın içine birkaç damla dökeceğiniz çay ağacı yağı kötü kokuların giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca çay ağacı yağının sterilize edici özelliği de bulunmaktadır.