Uzman her sabah yemeniz gereken protein deposu gıdayı açıkladı! Demansa karşı yüksek koruma sağlıyor

Demans gün geçtikçe artan ve yaşam kalitesini oldukça düşüren hastalıklardan. Araştırmalar bunamaya bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatmanın yeni yollarını ortaya çıkarmaya devam ediyor. Dr. Michael Mosley, demansı önlemenin tedaviden daha iyi olduğuna inanıyor ve beynini "formda" tutmak için günlük adımlar atıyor. Doktor, zihin çalan durumdan kurtulmak için her gün yaptığı ilk şeyin "büyük bir kahvaltı" olduğunu paylaşarak "Güne (protein dolu) yumurtayla başlamayı seviyorum çünkü tadı güzel ve beni daha uzun süre tok tutuyor" dedi.

Yumurta her mutfağın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Yumurtayı sevmeyen kişiler bile bu gıdayı birçok tarifin içerisinde kullanıyor. Ancak protein deposu yumurtayı kahvaltıda yemek çok daha dirençli ve sağlıklı olmayı sağlıyor. Dr. Mosley günlük protein alımı hakkında bilinçli olmanız gerektiğini "Özellikle yaşlandıkça, kemiklerinizi ve kaslarınızı iyi durumda tutmak ve Alzheimer'a karşı korunmak için" yumurta yenmesini önerdi.

AZ PROTEİN TÜKETENLERİN DEMANS RİSKİ 12 KAT DAHA FAZLA

Journal of Alzheimer's Disease'de yayınlanan araştırma da bu iddiayı destekledi. Bulgular, et ve baklagiller gibi protein açısından zengin gıdalarla dolu bir diyetin beyin hastalıklarını önlemeye yardımcı olabileceğini düşündürdü. Dr. Mosley, günde 54 gramla sınırlandırılmış protein yiyenlerin, yaklaşık 118 gram yiyenlere kıyasla beyinlerinde yüksek amiloid seviyelerine sahip olma olasılığının 12 kat daha fazla olduğunu da sözlerine ekledi.