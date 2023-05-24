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  4. Uzman her sabah yemeniz gereken protein deposu gıdayı açıkladı! Demansa karşı yüksek koruma sağlıyor

Uzman her sabah yemeniz gereken protein deposu gıdayı açıkladı! Demansa karşı yüksek koruma sağlıyor

24.05.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı günün en önemli öğünü olarak görülüyor. Ancak birçok kişi işe, okula giderken kahvaltı yapmayı aksatıyor veya ayaküstü bir şeyler atıştırıyor. Yapılan araştırmalara göre kahvaltıda yenilen protein deposu bir gıdanın faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanı demansa karşı koruma sağlayan gıdayı açıkladı.

Demans gün geçtikçe artan ve yaşam kalitesini oldukça düşüren hastalıklardan. Araştırmalar bunamaya bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatmanın yeni yollarını ortaya çıkarmaya devam ediyor. Dr. Michael Mosley, demansı önlemenin tedaviden daha iyi olduğuna inanıyor ve beynini "formda" tutmak için günlük adımlar atıyor. Doktor, zihin çalan durumdan kurtulmak için her gün yaptığı ilk şeyin "büyük bir kahvaltı" olduğunu paylaşarak "Güne (protein dolu) yumurtayla başlamayı seviyorum çünkü tadı güzel ve beni daha uzun süre tok tutuyor" dedi.

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Yumurta her mutfağın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Yumurtayı sevmeyen kişiler bile bu gıdayı birçok tarifin içerisinde kullanıyor. Ancak protein deposu yumurtayı kahvaltıda yemek çok daha dirençli ve sağlıklı olmayı sağlıyor. Dr. Mosley günlük protein alımı hakkında bilinçli olmanız gerektiğini "Özellikle yaşlandıkça, kemiklerinizi ve kaslarınızı iyi durumda tutmak ve Alzheimer'a karşı korunmak için" yumurta yenmesini önerdi.

AZ PROTEİN TÜKETENLERİN DEMANS RİSKİ 12 KAT DAHA FAZLA

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Journal of Alzheimer's Disease'de yayınlanan araştırma da bu iddiayı destekledi. Bulgular, et ve baklagiller gibi protein açısından zengin gıdalarla dolu bir diyetin beyin hastalıklarını önlemeye yardımcı olabileceğini düşündürdü. Dr. Mosley, günde 54 gramla sınırlandırılmış protein yiyenlerin, yaklaşık 118 gram yiyenlere kıyasla beyinlerinde yüksek amiloid seviyelerine sahip olma olasılığının 12 kat daha fazla olduğunu da sözlerine ekledi.

HER GÜN YUMURTA YERSENİZ NE OLUR?

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Yumurtanın protein oranı yüksek ve karbonhidrat oranı düşük olduğu için uzun süre tok kalmanızı sağlar. Yumurta aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak sağlıklı kalori miktarını sağlar. Tüm bu özellikleri kilo vermeyi kolaylaştırır.

CİLDİ GENÇLEŞTİRİR

CİLDİ GENÇLEŞTİRİR
Diyetinize bol miktarda yumurta ekleyerek yaşlanmanın etkilerini tersine çevirebilirsiniz. Amino asitler hücrelerimizi yeniler ve bize en çok hayal ettiğimiz gençlik ışıltısını verir.

DAHA GÜÇLÜ KASLAR VE KEMİKLER

DAHA GÜÇLÜ KASLAR VE KEMİKLER
Annemizin çocukken yemeğimizi yerken her zaman söylediği gibi, protein, bizi büyük ve güçlü yapan yapısal ve işlevsel hücreler ve dokular üreterek vücudumuzda büyük bir rol oynar. Neyse ki, yumurtaların her biri yaklaşık altı gram protein içerir, bu da kas kütlemizi güçlendirebilir ve kemiklerimizin genel sağlığını iyileştirebilir.

ANEMİ RİSKİNİ AZALTIR

ANEMİ RİSKİNİ AZALTIR
Folik asit açısından zengin olan yumurta vücuttaki kırmızı kan üretimini artırabilir. Bu durum da genel olarak anemi riskini azaltır.

UZUN SÜRE TOK TUTAR

UZUN SÜRE TOK TUTAR
Kalorileri azaltmaya çalışmak, her zaman açmışsınız gibi görünebilir, bu da daha sağlıklı beslenmenize bağlı kalmanızı zorlaştırır. Bununla birlikte, öğünlerinizin çoğuna yumurta koyduğunuzda, protein ve yağın harika kombinasyonu, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olacaktır. Bu, artık atıştırmalıklara ulaşmanıza gerek olmadığı anlamına gelir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
yumurta alzheimer bunama demans protein

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