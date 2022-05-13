Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ile ilgili beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Konuya ilişkin detaylar Bakan Özer'in açıklaması ile netlik kazandı. Bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak 2022? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar....
UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzman öğretmenlik sınavı ve başöğretmenlik sınavının ne zaman yapılacağı nı açıkladı. Yapılan düzenleme ile aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrılacak.
Uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım'da gerçekleştirilecek.
19 Kasım'da yapılacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavının sonuçları ise 12 Aralık'ta belli olacak
Eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BAKAN ÖZER'DEN ' UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI' AÇIKLAMASI
İstanbul'da katıldığı Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'nin açılış konuşmasında Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasına ilişkin süreci değerlendiren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı.
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