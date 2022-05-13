Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ile ilgili beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Konuya ilişkin detaylar Bakan Özer'in açıklaması ile netlik kazandı. Bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak 2022? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar....