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    4. Uzmanından kritik uyarı: Yaygın olarak görülen bu durum sanıldığı kadar masum değilmiş! Tehlikeli hastalığın belirtisi olabilir

    Uzmanından kritik uyarı: Yaygın olarak görülen bu durum sanıldığı kadar masum değilmiş! Tehlikeli hastalığın belirtisi olabilir

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    22.01.2024 16:17 | Son Güncelleme:
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    Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olan Prof. Dr. Hakan Çoksüer, adet sancısının kısırlık belirtisi olabileceği uyarısında bulunarak, erken tanı uzman önerisi tedaviler ile sorunun önüne geçilebileceğini söyledi.

    Adet sancısı, kısırlığın belirtisi olabileceğini dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Çoksüer, günümüzde adet sancısı, genç kızların baş belası olduğunu, çoğu kadının en büyük sıkıntısı adet sancısı olduğunu söyledi.

    Adet sancısı, adet döneminde rahmin düzenli olarak kasılmasına bağlı olarak şiddetli ağrı olma durumuna adet sancısı denildiğini tanımlayan Prof. Çoksüer, adet sancısını en çok gördükleri formu özelikle bu hastalarda endometriozis ya da adenomyozis çikolata kisti gibi durumlarla birlikte görebildiklerini ifade etti.

    “Genelde genç kızlarda endometriozis olduğu zaman bunlarda kısırlıkla yani infertilite ile çok ilişkili olabilmekte” diyen Prof. Çoksüer, “O yüzden adet sancısı olan genç kızlarımız, ileride kısırlık problemi ile karşı karşıya kalmaması için mutlaka bir doktor kontrolünde olması gerekiyor. Düzenli olarak tahlillerini yaptırması gerekiyor. Eğer ki; bunlarda çikolata kisti olduğu takdirde bunlarda kısırlık durumu söz konusu olabilmekte. Adet sancısı olan kadınlar bunu ihmal etmemesi gerekiyor. Rutin, düzenli kontrollerini yapması gerekiyor” dedi.

    "ÇİN'DE 3 BİN YILINDAN BERİ UYGULANBİLEN BİR TEDAVİ"

    "ÇİN'DE 3 BİN YILINDAN BERİ UYGULANBİLEN BİR TEDAVİ"

    Bu hastalara akupunktur tedavileri uygulanabilmekte olduğunu aktaran Çoksüer, “Akupunktur uygulaması, Çin’de 3 bin yıldan beri uygulanabilen bir tedavi. Bizde kendi kliniğimizde bu hastalarda uyguluyoruz. Bunlar, yan etkisi olmayan bir tedavi. Hastalarda prostaglandin hormonu salınımını azaltarak etki etmekte. Hem kulağa hem vücuda akupunktur uygulaması yaparak adet sancısı şikayetlerinden kurtarabiliyoruz. Bu yüzden erken tanı ve tedavi çok önemli. Bu hastaların ihmal edilmemesi gereken hastalardır” ifadelerinde bulundu.

    Eğer ki adet sancısı varsa bu hastalarda pratik olarak evlerinde ayak altına sıcak su uygulaması yapılabilmekte olduğunu kaydeden Çoksüer, “Karna masaj uygulaması yapılabilmektedir. Bitkisel tedaviler ise komşu tarafından değil, mutlaka bir fitoterapi uzmanı tarafından yapılması gerekiyor. Bu hastalarımıza; zencefil, papatya çayı, rezene çayı, tarçın ve kekin tohumu gibi bitkileri tüketmelerini öneriyoruz. Yürüyüş yapılarak bu adet sancılarından kurtulabilmekte. Diğer önemli bir nokta ise stresten uzak durmak. Meditasyon ve yoga yapılarak stresten uzak durabilmekte” şeklinde konuştu. (İHA)

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