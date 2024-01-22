Uzmanından kritik uyarı: Yaygın olarak görülen bu durum sanıldığı kadar masum değilmiş! Tehlikeli hastalığın belirtisi olabilir

Eğer ki adet sancısı varsa bu hastalarda pratik olarak evlerinde ayak altına sıcak su uygulaması yapılabilmekte olduğunu kaydeden Çoksüer, “Karna masaj uygulaması yapılabilmektedir. Bitkisel tedaviler ise komşu tarafından değil, mutlaka bir fitoterapi uzmanı tarafından yapılması gerekiyor. Bu hastalarımıza; zencefil, papatya çayı, rezene çayı, tarçın ve kekin tohumu gibi bitkileri tüketmelerini öneriyoruz. Yürüyüş yapılarak bu adet sancılarından kurtulabilmekte. Diğer önemli bir nokta ise stresten uzak durmak. Meditasyon ve yoga yapılarak stresten uzak durabilmekte” şeklinde konuştu. (İHA)