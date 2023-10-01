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Uzmanlar "Mevsiminde tüketin!" diyerek uyarıyor! İşte Ekim ayında tüketilmesi gereken şifa dolu besinler...

01.10.2023 15:03 | Son Güncelleme:
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Sağlıklı beslenmenin değişmeyen kuralı sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmektir. Evde daha çok vakit geçirilen soğuk havalarda protein ağırlıklı beslenmeyi öneren uzmanlar, sağlıksız diyetlerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor. Mevsiminde yetişen sebze ve meyveler ise hem lezzetli hem de daha sağlıklı oluyor. İşte Ekim ayında tüketilmesi gereken şifa dolu besinler...

Uzmanlar, soğuk havalarda kilo alımının arttığını vurguluyor. Sonbahar aylarında kendini göstermeye başlayan grip ve nezle gibi hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmeye de dikkat edilmesi gerekiyor. Diyetisyenlerin yanı sıra birçok uzman "Daha sağlıklı bir yaşam için sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketin" diyor.

HER ŞEY MEVSİMİNDE GÜZEL!

Siz de Ekim ayında bu meyve sebzeleri tüketip sağlıklı beslenerek hem kilo alımının önüne geçebilir hem de hastalıklardan korunabilirsiniz.

MANTAR

MANTAR

Düşük kalorisi ve yüksek besin değeriyle bilinen mantar, bağışıklık sistemini destekler. Uzmanlar mantarın kolestrolü düşürebileceğini ifade ediyor. Öte yandan bazı mantarların, kanseri önlemeye yardımcı olabilecek bileşenler içerdiği belirtiliyor.

ISPANAK

ISPANAK

bol miktarda C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum içeren ıspanak sağlık için son derece önemlidir. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlayan ıspağın faydaları da sınırlı kalmıyor. A vitamini sebebiyle göz sağlığı için yararlı olan ıspanak yüksek tansiyonun da düşmesini sağlıyor. Zengin lif miktarı ile kabızlığı önüne geçen bu besin vücudun kan yapımına da katkıda bulunur. ıspanağın Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etkisi olduğu söyleniyor.

HAVUÇ

HAVUÇ

Göz sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir, cildi iyileştirir, kalbi korur, sindirim sorununu giderir ve kilo kontrolüne yardımcı olur.

YER ELMASI

YER ELMASI

Yer elması A ve B vitamini içerir. Halsizlik ve yorgunluğu azaltmasıyla bilinen bu sebze, sindirim sistemini düzenler. Kabızlığa iyi gelir. İdrar söktürücüdür. Mide ağrılarını hafifletir ve bağışık sistemini güçlendirir. Yaşlanma etkilerini yavaşlatır. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Az kalorili olması nedeniyle zayıflammak isteyenlerin kilo vermelerini destekler. Öte yandan kan şekerini de dengeler.

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Anahtar Kelimeler:
sonbahar meyve Sebze ekim

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