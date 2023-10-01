Uzmanlar "Mevsiminde tüketin!" diyerek uyarıyor! İşte Ekim ayında tüketilmesi gereken şifa dolu besinler...

Uzmanlar, soğuk havalarda kilo alımının arttığını vurguluyor. Sonbahar aylarında kendini göstermeye başlayan grip ve nezle gibi hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmeye de dikkat edilmesi gerekiyor. Diyetisyenlerin yanı sıra birçok uzman "Daha sağlıklı bir yaşam için sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketin" diyor.
Siz de Ekim ayında bu meyve sebzeleri tüketip sağlıklı beslenerek hem kilo alımının önüne geçebilir hem de hastalıklardan korunabilirsiniz.
Düşük kalorisi ve yüksek besin değeriyle bilinen mantar, bağışıklık sistemini destekler. Uzmanlar mantarın kolestrolü düşürebileceğini ifade ediyor. Öte yandan bazı mantarların, kanseri önlemeye yardımcı olabilecek bileşenler içerdiği belirtiliyor.
bol miktarda C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum içeren ıspanak sağlık için son derece önemlidir. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlayan ıspağın faydaları da sınırlı kalmıyor. A vitamini sebebiyle göz sağlığı için yararlı olan ıspanak yüksek tansiyonun da düşmesini sağlıyor. Zengin lif miktarı ile kabızlığı önüne geçen bu besin vücudun kan yapımına da katkıda bulunur. ıspanağın Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etkisi olduğu söyleniyor.
Göz sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir, cildi iyileştirir, kalbi korur, sindirim sorununu giderir ve kilo kontrolüne yardımcı olur.
Yer elması A ve B vitamini içerir. Halsizlik ve yorgunluğu azaltmasıyla bilinen bu sebze, sindirim sistemini düzenler. Kabızlığa iyi gelir. İdrar söktürücüdür. Mide ağrılarını hafifletir ve bağışık sistemini güçlendirir. Yaşlanma etkilerini yavaşlatır. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Az kalorili olması nedeniyle zayıflammak isteyenlerin kilo vermelerini destekler. Öte yandan kan şekerini de dengeler.