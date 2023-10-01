Uzmanlar "Mevsiminde tüketin!" diyerek uyarıyor! İşte Ekim ayında tüketilmesi gereken şifa dolu besinler...

ISPANAK

bol miktarda C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum içeren ıspanak sağlık için son derece önemlidir. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlayan ıspağın faydaları da sınırlı kalmıyor. A vitamini sebebiyle göz sağlığı için yararlı olan ıspanak yüksek tansiyonun da düşmesini sağlıyor. Zengin lif miktarı ile kabızlığı önüne geçen bu besin vücudun kan yapımına da katkıda bulunur. ıspanağın Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etkisi olduğu söyleniyor.