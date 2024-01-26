KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Anne Çocuk
    4. Uzmanlardan bağışıklık sistemi için arı ekmeği tavsiyesi! Yalnızca arılar tarafından doğal olarak üretiliyor

    Uzmanlardan bağışıklık sistemi için arı ekmeği tavsiyesi! Yalnızca arılar tarafından doğal olarak üretiliyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.01.2024 11:36 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Arılar bal, arı sütü, propolis gibi pek çok farklı besin üretir. Ayrıca arı ekmeği olarak bilinen insan sağlığına sayısız yararı olan bir besin daha yaparlar. Bu besinin en önemli özelliği yalnızca arılar tarafından yapılması ve doğal olarak üretilmesidir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, çocukların doğal probiyotikle beslenmesinin önemine dikkat çekerek, "Annelere tavsiyem, çocuklarına günde 1 tatlı kaşığı Anadolu arı ekmeğini yoğurt ile tükettirmeleridir." dedi.

    Arı ekmeği arılar tarafından yapılan ve sağlık açısından son derece faydalı olan bir besin türüdür. Bu besin normal arılar tarafından değil işçi arılar diye tabir edilen arılar tarafından yapılır. Bunun için işçi arıların arı kovanına polen getirmesi gerekir. Polen getirebilmeleri için çok sayıda çiçekten polen toplamaları şarttır. Perga olarak da tanımlanan arı ekmeğine ulaşmak için birçok farklı işlemin arılar tarafından yapılması gerekir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, çocukların doğal probiyotikle beslenmesi için annelere, günde 1 tatlı kaşığı Anadolu arı ekmeğini yoğurt ile tükettirmelerini önerdi.

    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, bebek bağırsak mikroflorasının dengesi, alerji, astım, otizm ve gastrointestinal hastalıklar açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Probiyotik mikroorganizma tüketiminin çocuklarda diyare, solunum ve diş çürümesi enfeksiyonları, bebeklerde atopik dermatit ve yenidoğanlarda nekrotizan enterekolit oranını azalttığı, probiyotik ve prebiyotiklerin kalsiyum emilimini artırma yeteneği ve çocukların kemik yoğunluğunu iyileştirmeye yardımcı olduğunu aktaran Çakır, “Bu nedenle çocukların doğal fermente gıdalardan zengin beslenmesi, sağlıklı büyüme ve gelişme açısından önemlidir. Yoğurt, arı ekmeği gibi doğal probiyotik kaynaklarının çocukların beslenme düzenine eklemesini tavsiye ediyorum. Annelere tavsiyem, çocuklarına günde 1 tatlı kaşığı Anadolu arı ekmeğini yoğurt ile tükettirmeleridir” dedi.

    Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise doğal probiyotikler arasında yer alan arı ekmeği hakkında bilgiler paylaştı. Samancı, “Arı ekmeği kovanda üretilirken polen, bal ve diğer arı salgıları ile karıştırılmakta ve laktik asit fermentasyonuna bırakılmaktadır. Bu karışım, farklı enzim, mikroorganizma, nem ve sıcaklığın etkisiyle kimyasal değişikliğe maruz kalmaktadır. Karışım yaklaşık iki hafta içerisinde arı ekmeğine dönüşmekte ve doğal fermente bir ürün olan arı ekmeği kovan içinde, petek gözlerinde depolamaktadır. Yapılan araştırmalar, Anadolu arı ekmeğinin Lactobacillus ve Bacillus türü probiyotik mikroorganizmaları doğal olarak içerdiğini göstermektedir. Probiyotik mikroorganizmalar, sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur” diye konuştu.

    Samancı, 2021 yılında yapılan bilimsel çalışmada, Anadolu arı ekmeğinin besin sentezi ve antioksidan özelliği değerlendirildiğini belirterek, “Arı ekmeğinin biyoyararlanımı, toplam antioksidan kapasitesi, fenolik ve flavonoid içeriği değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçları literatürde araştırmalarıyla karşılaştırılmıştır. Anadolu arı ekmeğinin yüksek antioksidan içeriğine ve özellikle karbonhidrat, demir ve çinko açısından, yüksek besin değerine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmacılar, Anadolu arı ekmeğinin karbonhidrat, protein, lif, demir ve çinko içeriği bakımından zengin ve yüksek antioksidan kapasitesine sahip doğal bir arı ürünü olduğunu bildirmişlerdir” ifadelerine yer verdi. (İHA)

    ARI EKMEĞİ NASIL TÜKETİLİR?

    ARI EKMEĞİ NASIL TÜKETİLİR?

    Arı ekmeğinin insan sağlığı yönünden çok fazla faydası vardır. Bu faydalarından tam verim alabilmek için düzenli ve doğru miktarda tüketilmesi gerekir. Arı ekmeğini tüketmenin birçok farklı yolu vardır. Süt veya yoğurt gibi besinlere katılarak tüketilebileceği gibi normal sade olarak da tüketmek mümkündür. Bu besin hem yetişkinler için hem de çocuklar için oldukça faydalıdır. Bu yüzden yetişkinlerle birlikte çocuklarda tüketebilir. Ancak gebe döneminde olan kadınlara ve ilaç tedavisi gören kişilere bu besinin tüketilmesi tavsiye edilmez. Bu yüzden bu besini tüketmeden önce uzman bir doktora danışılması büyük önem taşır.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    bal Propolis süt yoğurt çocuk arı Arı ekmeği
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

    Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

    Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.