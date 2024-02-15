Valilik akciğer kanseri vatandaşı otele yerleştirmişti 'Ambulans çağırıyordum, rahatsız oldular herhalde, kapının önüne attılar' Acillerde sabahlıyor, evsiz kaldı

Mücadele ettiği akciğer kanserine karşı aldığı kemoterapilere cezaevine girmesiyle ara veren ve çektiği acılardan dolayı hastaneye gitmek için birkaç defa ambulans çağırmak durumunda kaldığını belirten Başaran, otel yetkililerinin kendisini dışarıya attığını iddia etti.