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  4. Valilik akciğer kanseri vatandaşı otele yerleştirmişti 'Ambulans çağırıyordum, rahatsız oldular herhalde, kapının önüne attılar' Acillerde sabahlıyor, evsiz kaldı

Valilik akciğer kanseri vatandaşı otele yerleştirmişti 'Ambulans çağırıyordum, rahatsız oldular herhalde, kapının önüne attılar' Acillerde sabahlıyor, evsiz kaldı

15.02.2024 12:29 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de valilik tarafından yerleştirildiği otelden kişisel bakımının yapılamadığı gerekçesiyle çıkartıldığı için hastanelerin acil servislerinde sabahlayan akciğer kanseri vatandaş, yetkililerden yardım istedi. Vatandaş "Acile gittiğim için gece gündüz ambulans çağırıyordum. Rahatsız oldular herhalde. Beni kapının önüne attılar, 'Bir daha burada kalma, gelme. Ölürsen başımıza bela olursun' diyerek otelden çıkardılar" dedi ve "Tekrar kemoterapi alsam düzelirim, inanıyorum" şeklinde konuştu.

Eskişehir’de yaşayan ve akciğer kanseriyle mücadele eden 57 yaşındaki İbrahim Başaran, ‘Mühür bozma’ suçundan aldığı 5 aylık hapis cezasının 45 gününü yattıktan sonra hastalığı nedeniyle tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra kalacak yeri olmayan Başaran, Eskişehir Valiliği tarafından bir otele yerleştirildi.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
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VALİLİĞİN YERLEŞTİRDİĞİ OTELDEN ÇIKARTILAN AKCİĞER KANSERİ VATANDAŞ EVSİZ KALDI

Mücadele ettiği akciğer kanserine karşı aldığı kemoterapilere cezaevine girmesiyle ara veren ve çektiği acılardan dolayı hastaneye gitmek için birkaç defa ambulans çağırmak durumunda kaldığını belirten Başaran, otel yetkililerinin kendisini dışarıya attığını iddia etti.

Eskişehir Valiliği tarafından yerleştirildiği otelden kovulan Başaran, birkaç gündür kentteki hastanelerin acil servislerinde yatıyor.

Şu anda herhangi bir yerden geliri olmayan ve hava şartlarına uygun olmayan giyimiyle dışarıda kalan Başaran, devlet yetkililerinden barınma ve kemoterapi konusunda yardım bekliyor.

"ŞU ANDA HASTANENİN ACİLİNDE KALIYORUM"

"ŞU ANDA HASTANENİN ACİLİNDE KALIYORUM"

Otel yetkilileri tarafından kapı dışarı edildikten sonra akciğer kanserinin yanı sıra bir de evsizlikle mücadele etmek zorunda kalan İbrahim Başaran, “5 aylık cezam vardı, 45 gün yattım. Akciğer kanseri olduğum için rapor alınca savcılık tarafından erteleme aldım. Valilik otele yerleştirdi." dedi.

"AMBULANS ÇAĞIRIYORDUM, RAHATSIZ OLDULAR HERHALDE, BENİ KAPININ ÖNÜNE ATTILAR"

"AMBULANS ÇAĞIRIYORDUM, RAHATSIZ OLDULAR HERHALDE, BENİ KAPININ ÖNÜNE ATTILAR"

Başaran "Acile gittiğim için gece gündüz ambulans çağırıyordum. Rahatsız oldular herhalde. Beni dün değil evvelsi gün kapının önüne attılar, “Bir daha burada kalma, gelme. Ölürsen başımıza bela olursun” diyerek otelden çıkardılar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
akciğer kanseri kanser Eskişehir
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