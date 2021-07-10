Van'da Akgöl'den sonra Saray Tuz Gölü de kurudu

Yapılan araştırmalarda, önceki yıllara oranla yağış miktarındaki düşüşün yanı sıra sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artması sonucu su kaynakları ve bölgedeki baraj ve göllerin seviyesinde de düşüşün yaşandığı tespit edildi. Her yıl birçok türden binlerce kuşa göç yolunda ev sahipliği yapan ve 371 hektar alanı kaplayan Saray Tuz Gölü, küresel ısınma, yağışların azlığı ve hızlı buharlaşma nedeniyle çorak alana dönüştü. İlçeye bağlı Kazlıgöl Mahallesi'ne 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen gölün zemini tuz oranının yüksekliği nedeniyle beyaza büründü.

"KURAKLIK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, çok ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kalındığını söyledi. Bu yıl yağışların az olması ve sıcaklıkların giderek yükselmesinin buharlaşmayı 5 kat artırdığını belirten Alaeddinoğlu, "Bu da birçok gölün kurumasına neden oluyor. Akgöl'den sonra Tuz Gölü'nün kuruması tesadüf değil, beklediğimiz durumdu. Böyle devam ederse havzada önümüzdeki yıllarda birçok küçük göl kuruyacak, Van Gölü daha da çekilecek." dedi.

Yeraltı su kaynaklarının çok dikkatli kullanılması gerektiğini vurgulayan Alaeddinoğlu, şöyle devam etti: "Yeraltı su kayaklarını çok hunharca kullanıyoruz. Havzada kesinlikle sondajla su çıkarılmasına izin verilmemeli. Akarsular yer altı suyunu beslemeyecek. Ciddi şekilde içme suyu sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz. Hayvancılık ve tarım da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Acil bir havza eylem planına ihtiyaç var.

"Bu kapsamda uzun vadede su ihtiyacını kontrol altına almak gerekir. Her önüne gelen sondajla su çıkarmamalı. Yeraltı suyunu idare kullanmak gerekir. Vahşi sulama yöntemlerini terk etmek lazım. Atık suyu geri dönüştürerek yeniden kullanıma sunmak önemli. En çok su tasarrufuna ihtiyaç duyacağımız günlerdeyiz. Çünkü yağan yağışlar içme suyunu karşılayamıyor. Özellikle yaz aylarında konveksiyonel yağışlar sellere neden olabilir, bu konuda duyarlı olmak lazım. Buharlaşmanın önüne geçmek içinde dünyadaki yöntemleri uygulamak lazım."

Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı da Akgöl'deki kuraklığın aynısının Saray ilçesindeki Tuz Gölü'nde de yaşandığını söyledi. Bölgedeki tarım ve hayvancılık açısından önemli olan iki gölün kurumasının kuraklığın en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Ceylancı, şunları kaydetti: "Bu iki göl ilkbaharda göçmen kuşlarına ev sahipliği yapıyordu. Özalp ilçemize bağlı Akgöl kuruduğu gibi şu anda Saray ilçemize bağlı Kazlıgöl Mahallesi'ndeki Tuz Gölü'nün de tamamen kuruduğunu görüyoruz.