Velilere PCR testi zorunlu mu? Veliler PCR testi olmak zorunda mı?

Okullar 6 Eylül 2021'de açılıyor. Öğrenciler günler sonra sıralarına ve sınıflarına kavuşacak. Okul süreci boyunca öğrencileri okula götürüp getirecek olan veliler PCR testinin detaylarına ilişkin araştırmaya koyuldu. Aşı olmayan velilerin PCR testi yaptırmak zorunda olup olmadığı merak konusu. İşte ayrıntılar...

VELİLERE PCR TESTİ ZORUNLU MU?

6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime geçiliyor. Yüz yüze eğitime geçilmesi nedeniyle koronavirüs salgın riskinin en aza indirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Örneğin iki doz aşı olmamış okul çalışanlarının ve öğretmenlerinin haftada iki kez negatif PCR testi bildirmeleri gerekli. Öğrenciler için ise PCR testi veya aşı karnesi şartı aranmıyor. Veliler için PCR testi zorunluluğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

LİSE ÖĞRENCİLERİ AŞI OLMAK ZORUNDA MI? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer örencilere yönelik aşı ya da PCR testi zorunluluğu bulunmadığını vurguladı. Özer, öğretmenler, okul çalışanları, idari personel, servis şoförleri, yardım personelleri, kantin ve yemekhane çalışanlarının iki doz aşılı değillerse haftada iki kez PCR testi vermeleri gerektiğini söyledi.

ÖĞRENCİLERE AŞI ZORUNLU MU? Öğrencilerin aşılanmasına ilişkin henüz herhangi bir karar alınmadı.