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VGM burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs ücretleri

13.09.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim dönemi başlıyor. Bu sene yüz binlerce öğrenci üniversiteye kayıt yaptırdı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından birçok öğrenciye burs imkanı sağlanıyor. Öğrencilere burs verilirken maddi imkanları göz önünde bulunduruluyor. Burs başvurusu internetten alınıyor. İşte merak edilenler...

Eğitim döneminin başlarında burs arayışına girişen binlerce öğrenci Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursuna başvuru yapıyor. VGM bursu ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “Ortaöğrenim Bursu" , üniversite öğrencilerine ise “Yükseköğrenim Bursu" olarak veriliyor. İşte merak edilenler...

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında, eğitim yılının başında her sene burs başvuruları alınır. Başvurular başlamadan en az on beş gün öncesinden, başvuruların ne zaman başlayacağı duyurulur.
VGM burs başvurularının, KYK burs başvuru sonuçlarının belli olmasının ardından başlayacağı öngörülüyor.

VGM BURS ÜCRETLERİ

VGM BURS ÜCRETLERİ
2021-2022 burs miktarı henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz sene ortaöğretim öğrencilerine 9 ay boyunca (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) 75,00 TL yardım yapıldı.
Geçtiğimiz sene burs almaya hak kazanan yükseköğretim öğrencilerine her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 300,00 TL burs verildi.
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