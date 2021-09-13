VGM burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs ücretleri

Eğitim döneminin başlarında burs arayışına girişen binlerce öğrenci Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursuna başvuru yapıyor. VGM bursu ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “Ortaöğrenim Bursu" , üniversite öğrencilerine ise “Yükseköğrenim Bursu" olarak veriliyor. İşte merak edilenler...

Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında, eğitim yılının başında her sene burs başvuruları alınır. Başvurular başlamadan en az on beş gün öncesinden, başvuruların ne zaman başlayacağı duyurulur.