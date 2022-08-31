HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Vücudunuzun saat gibi çalışmasını sağlıyor

Vücudunuzun saat gibi çalışmasını sağlıyor

31.08.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlığınızın sorumluluğunu üstlenmenin en kolay yolu, bu tür yiyecekleri sık sık yemeyi hatırlamaktır. Vücudunuzun saat gibi sorunsuz çalışmasını istiyorsanız iyi bakmanız gerekiyor. İyi bakmak da öncelikli olarak beslenme tarzınızla ilgili oluyor. Kilo aldırmayan sağlığınıza sağlık katan besinler ile hastalıklardan uzak durabilir, ömrünüze ömür katabilirsiniz.

En sevdiğiniz yiyecekleri ömrünüze ömür katacak sağlıklı besinlerle değiştirmeye ne dersiniz? Sizler için vücudunuza enerji verecek ve onu hastalıklara karşı en az kaloriyle hazırlayacak süper sağlıklı yiyeceklerden oluşan bir liste hazırladık.

DÜŞÜK KALORİLİ SÜPER BESİNLER

HAVUÇ

HAVUÇ
Ortalama bir porsiyonu sadece 41 kalori olan havuç inanılmaz faydalar sağlar. Havuç ve diğer sebzelere turuncu, kırmızı, sarı ve mor renklerini veren karotenoidler olan pigmentler, British Journal of Pharmacology'deki araştırmaya göre iltihap önleyici ve kanser önleyici etkiler sağlayabilir. Havuç ayrıca, görme kaybına yol açan yaşa bağlı yaygın bir hastalık olan sarı nokta hastalığını önleyebilen güçlü antioksidanlar lutein ve zeaksantin içerir. Yarım fincan çiğ bebek havuç, günlük A vitamini ihtiyacınızın %51'ini karşılar.

BROKOLİ

BROKOLİ
Süper gıda denilince akla ilk olarak brokoli gelir. Sadece kalorisi düşük olmakla kalmaz, vücutta yağ depolanmasını önleyen sülforafan açısından da zengindir. Artan klinik kanıtlar, bu fitokimyasal bileşiğin, Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü'ne göre prostat kanseri, meme kanseri, kolon kanseri, deri, mesane ve ağız kanserleri gibi çeşitli kanserlerin önlenmesinde ve tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir.

TOHUMLAR

TOHUMLAR
Küçük olmalarına rağmen, tohumlar bir süper gıda olarak kabul edilir. Çünkü içerikleri sağlık için faydalı bileşiklerle doludur: Sağlıklı yağlar, protein, lif, vitaminler ve mineraller. Tohumların teknik olarak kalorilerde yüksektir, ancak normal porsiyon boyutu küçük olduğundan, yine de "düşük kalorili süper gıda" olarak adlandırılırlar.

ISPANAK

ISPANAK
Yeşil yapraklı herhangi bir sebze gibi ıspanağın da kalorisi çok düşüktür, ancak çok büyük bir besin değeri taşır. Birincisi, ıspanak, sağlıklı kalori yakan metabolizma ile bağlantılı iki besin olan demir ve magnezyum bakımından yüksektir. İkincisi ise lutein ve zeaksantin açısından zengindir.

DENİZ YOSUNU

DENİZ YOSUNU
Japonların kolorektal kanser oranlarının çok düşük olmasını, araştırmacılar Japonya'da popüler bir yemek olan deniz yosunu yemekle bağlantılı olabileceğini düşünerek çalışma başlattılar. Araştırmacılar kırmızı deniz yosununun kansere karşı koruyucu bir etkiye sahip olabileceğini bulmuşlardır. Artık çoğu markette taze deniz yosunu salatası bulabilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
havuç nar yaban mersini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Solmaz Çiros'tan tepki çeken hareket 'Burası Türkiye' dedi çıkarıp attı!

Solmaz Çiros'tan tepki çeken hareket 'Burası Türkiye' dedi çıkarıp attı!

'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

İkinci el oto piyasasına 'yüzde 90' şoku

İkinci el oto piyasasına 'yüzde 90' şoku

İzmir'de peş peşe korkutan depremler!

İzmir'de peş peşe korkutan depremler!

Görüntüler gündem olmuştu! CHP o emniyet müdür yardımcısıyla ilgili harekete geçti

Görüntüler gündem olmuştu! CHP o emniyet müdür yardımcısıyla ilgili harekete geçti

Türkiye’nin yeni devi suya indirildi!

Türkiye’nin yeni devi suya indirildi!

İlginizi Çekebilir

Öyle bir şeye tanık oldu ki! Şimdi her yerde o kadını arıyor

Öyle bir şeye tanık oldu ki! Şimdi her yerde o kadını arıyor

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.