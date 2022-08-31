Vücudunuzun saat gibi çalışmasını sağlıyor

En sevdiğiniz yiyecekleri ömrünüze ömür katacak sağlıklı besinlerle değiştirmeye ne dersiniz? Sizler için vücudunuza enerji verecek ve onu hastalıklara karşı en az kaloriyle hazırlayacak süper sağlıklı yiyeceklerden oluşan bir liste hazırladık.

DÜŞÜK KALORİLİ SÜPER BESİNLER

HAVUÇ Ortalama bir porsiyonu sadece 41 kalori olan havuç inanılmaz faydalar sağlar. Havuç ve diğer sebzelere turuncu, kırmızı, sarı ve mor renklerini veren karotenoidler olan pigmentler, British Journal of Pharmacology'deki araştırmaya göre iltihap önleyici ve kanser önleyici etkiler sağlayabilir. Havuç ayrıca, görme kaybına yol açan yaşa bağlı yaygın bir hastalık olan sarı nokta hastalığını önleyebilen güçlü antioksidanlar lutein ve zeaksantin içerir. Yarım fincan çiğ bebek havuç, günlük A vitamini ihtiyacınızın %51'ini karşılar.

BROKOLİ Süper gıda denilince akla ilk olarak brokoli gelir. Sadece kalorisi düşük olmakla kalmaz, vücutta yağ depolanmasını önleyen sülforafan açısından da zengindir. Artan klinik kanıtlar, bu fitokimyasal bileşiğin, Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü'ne göre prostat kanseri, meme kanseri, kolon kanseri, deri, mesane ve ağız kanserleri gibi çeşitli kanserlerin önlenmesinde ve tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir.

TOHUMLAR Küçük olmalarına rağmen, tohumlar bir süper gıda olarak kabul edilir. Çünkü içerikleri sağlık için faydalı bileşiklerle doludur: Sağlıklı yağlar, protein, lif, vitaminler ve mineraller. Tohumların teknik olarak kalorilerde yüksektir, ancak normal porsiyon boyutu küçük olduğundan, yine de "düşük kalorili süper gıda" olarak adlandırılırlar.

ISPANAK Yeşil yapraklı herhangi bir sebze gibi ıspanağın da kalorisi çok düşüktür, ancak çok büyük bir besin değeri taşır. Birincisi, ıspanak, sağlıklı kalori yakan metabolizma ile bağlantılı iki besin olan demir ve magnezyum bakımından yüksektir. İkincisi ise lutein ve zeaksantin açısından zengindir.