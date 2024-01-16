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  4. Yakalayıp eve götürdü, öldürüp bahçeye attı! Onlarca kedi cesedi var... İzmir'deki cani kameraya yakalandı, gözaltına alındı

Yakalayıp eve götürdü, öldürüp bahçeye attı! Onlarca kedi cesedi var... İzmir'deki cani kameraya yakalandı, gözaltına alındı

16.01.2024 06:46 | Son Güncelleme:
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Kan donduran kedi katili olayı İzmir'de meydana geldi. Karşıyaka ilçesinde yaşayan K.K.'nın sokak kedilerini toplayıp, evine götürdüğü ve evinde öldürerek apartmanın bahçesine attığı belirlendi. Bahçede kedi cesetlerine görenler, kamera kaydını izleyince dehşete düştü. Söz konusu cani, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

İzmir Karşıyaka'da meydana gelen olay herkesi dehşete düşürdü. Latife Hanım Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesinde kedi cesetlerini gören vatandaşlar dehşete kapıldı. Kedilere ne olduğunu anlamak için güvenlik kameralarını izleyen çevre sakinleri gördüklerine inanamadı. Kamera görüntülerinde kedileri döverek ve boyunlarından tutarak eve sokan kişinin K.K. (37) olduğunu gören komşular, durumu polis ekiplerine bildirerek K.K.'den şikayetçi oldu.

Keşfet

KAPIYI AÇMADI, DİRENDİ

KAPIYI AÇMADI, DİRENDİ

İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan K.K., emniyet güçlerine zorluk çıkarttı. Savcılıktan alınan arama kararıyla adreste arama yapmak isteyen polis, kapıyı çilingir vasıtasıyla açtırdı. K.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÖFEKLİ VATANDAŞTAN YUMRUKLU SALDIRI

ÖFEKLİ VATANDAŞTAN YUMRUKLU SALDIRI

Polis ekibi otosuna bindirildiği esnada ise şüpheli, öfkeli bir vatandaş tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

KEDİLERİ NEDEN ÖLDÜRDÜN?

KEDİLERİ NEDEN ÖLDÜRDÜN?

Gazetecilerin "Kedileri neden öldürdünüz?" sorusuna sessiz kalan K.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ONLARCA ÖLÜ KEDİ BULUNDU

ONLARCA ÖLÜ KEDİ BULUNDU

Vatandaşlar tarafından bulunan ölü kediler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından delil torbasına alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Öte yandan meydana gelen korkunç anlar, apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir kedi
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