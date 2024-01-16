Yakalayıp eve götürdü, öldürüp bahçeye attı! Onlarca kedi cesedi var... İzmir'deki cani kameraya yakalandı, gözaltına alındı

İzmir Karşıyaka'da meydana gelen olay herkesi dehşete düşürdü. Latife Hanım Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesinde kedi cesetlerini gören vatandaşlar dehşete kapıldı. Kedilere ne olduğunu anlamak için güvenlik kameralarını izleyen çevre sakinleri gördüklerine inanamadı. Kamera görüntülerinde kedileri döverek ve boyunlarından tutarak eve sokan kişinin K.K. (37) olduğunu gören komşular, durumu polis ekiplerine bildirerek K.K.'den şikayetçi oldu.

