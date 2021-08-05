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Yangın söndürme topu nedir, nasıl kullanılır? Yangın söndürme topunun etki alanı nedir?

05.08.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de meydana gelen gelen orman yangınları sonrası pek çok alternatif yangın söndürme yöntemi konuşulmaya başlandı. Bu tekniklerden biri de 'yangın söndürme topu' olarak biliniyor. Peki Yangın söndürme topu nedir, nasıl kullanılır? Yangın söndürme topunun etki alanı nedir? İşte merak edilenler...

Orman yangınları sonrası alternatif yangın söndürme yöntemleri gündeme geldi. Bu tekniklerden biri 'yangın söndürme topu' olarak bilinmekte. Yangın söndürme topları özellikle ufak boy olması sebebiyle araştırlıyor. Peki yangın söndürme topu nedir, nasıl kullanılır?

Yangın söndürme topu nedir?

Ülkemizde meydana gelen orman yangınları sonrası merak edilen yangın söndürme topları araştırılmaya devam ediliyor.
İngilizce karşılığı fireball olan ve dilimize yangın söndürme topu olarak geçen bu alet, kısa süre içerisinde yangını söndürme özelliğine sahip olmasıyla bilinmekte.

Aleve değdiğinde patlama özelliğine sahip

Aleve değdiğinde patlama özelliğine sahip
Yangın söndürme topu, yapısı gereği yangın alevinin değmesiyle otomatik patlayarak yangına müdahale etmektedir.

Küçük ve kolay taşınabilir

Küçük ve kolay taşınabilir
Küçük oluşu sebebiyle yangın tüplerine göre daha kolay taşınabilir ve yangına müdahaleyi kolaylaştırmaktadır.

3 ile 5 saniye içerisinde patlıyor

3 ile 5 saniye içerisinde patlıyor
Alevle temas etmesinin ardından 3 ile 5 saniye sonra patlayan yangın topu, saniyeler içinde yangını söndürmektedir. Tek bir top açık alanda 3 metreküplük alana etki eden yangınları söndürmeye yeterli gelebilmektedir.
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yangın

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