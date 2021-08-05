Yangın söndürme topu nedir, nasıl kullanılır? Yangın söndürme topunun etki alanı nedir?

Orman yangınları sonrası alternatif yangın söndürme yöntemleri gündeme geldi. Bu tekniklerden biri 'yangın söndürme topu' olarak bilinmekte. Yangın söndürme topları özellikle ufak boy olması sebebiyle araştırlıyor. Peki yangın söndürme topu nedir, nasıl kullanılır?

Yangın söndürme topu nedir?

Ülkemizde meydana gelen orman yangınları sonrası merak edilen yangın söndürme topları araştırılmaya devam ediliyor.

İngilizce karşılığı fireball olan ve dilimize yangın söndürme topu olarak geçen bu alet, kısa süre içerisinde yangını söndürme özelliğine sahip olmasıyla bilinmekte.

Aleve değdiğinde patlama özelliğine sahip Yangın söndürme topu, yapısı gereği yangın alevinin değmesiyle otomatik patlayarak yangına müdahale etmektedir.

Küçük ve kolay taşınabilir Küçük oluşu sebebiyle yangın tüplerine göre daha kolay taşınabilir ve yangına müdahaleyi kolaylaştırmaktadır.