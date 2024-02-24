Yanlış biliniyormuş! Uzman isim yeşil ve filizlenmiş patateslere karşı uyardı

Ta ki çantaya ya da kilere ulaşıp onları küçük filizlerle ya da görünümlerinde yeşilimsi bir renk tonuyla bulana kadar. Ama onları çöp kutusuna atıp paranızı boşa mı harcamanız gerekiyor? Yoksa başka bir yemek için hayatta kalabilirler mi? Zayıf sebzelerin kalitesini görünüşlerine göre yargılamak genellikle zor bir karardır. Garip şekilli bir patates iyi olsa da, yeşilimsi patatesler ve filizlenmiş patatesler ne kadar iyi merak ediliyor.