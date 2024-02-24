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    4. Yanlış biliniyormuş! Uzman isim yeşil ve filizlenmiş patateslere karşı uyardı

    Yanlış biliniyormuş! Uzman isim yeşil ve filizlenmiş patateslere karşı uyardı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    24.02.2024 15:36
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    Patates beslenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak tehlikeli patatesleri nasıl tespit edeceğinizi biliyor musunuz? Bir uzman, hangi noktada patatesinizi ayıklamanız gerektiğini ve hangi noktada tüketebileceğinizi paylaştı.

    Bir uzman yeşil veya filizlenen patateslerle karşı ne yapılacağını açıkladı. Bu bir miktar tasarruf yapmanızı da sağlayabilir.

    Hepimizin bildiği ve sevdiği o güvenilir karbonhidrat. Hiçbir şey iyi, çok yönlü bir patatesin yerini tutamaz. İster kızartıyor ister ekstra çıtır cips haline getiriyor olun, güvenilir patates her zaman arkanızda olacaktır.

    Ta ki çantaya ya da kilere ulaşıp onları küçük filizlerle ya da görünümlerinde yeşilimsi bir renk tonuyla bulana kadar. Ama onları çöp kutusuna atıp paranızı boşa mı harcamanız gerekiyor? Yoksa başka bir yemek için hayatta kalabilirler mi? Zayıf sebzelerin kalitesini görünüşlerine göre yargılamak genellikle zor bir karardır. Garip şekilli bir patates iyi olsa da, yeşilimsi patatesler ve filizlenmiş patatesler ne kadar iyi merak ediliyor.

    Daily Star'da yer alan habere göre, bir gıda güvenliği uzmanı, sorunu açıklığa kavuşturmak için tüm sırları açıkladı. Görünüşe göre bu, birkaç küçük filizlenmeye başlayan patatesleriniz için iyi bir haber.

    HuffPost'a konuşan, North Carolina Eyalet Üniversitesi Safe Plates'in sosyal yardım ve yayım direktörü Ellen Shumaker şöyle açıkladı: "Bu filizler, baş ağrısı, kusma ve diğer sindirim semptomları gibi hastalıklara neden olabilen, solanin adı verilen bir toksin içeriyor. Çok miktarda tüketilirse oldukça ciddi belirtilere neden olabiliyor.

    Ancak filizler küçükse ve patates yumuşak veya buruşmamışsa filizler kesilip patates yenilebilir." Her ne kadar filizler kontrolden çıkarsa biraz kısrak gibi görünse de, küçük filizler kesilirse patates kolayca kurtarılabilir. Peki yeşile dönmeye başlayan patatesler ne olacak?

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    patates baş ağrısı kusma sindirim sistemi filiz yeşil
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