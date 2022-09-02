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  4. Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

02.09.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek kolay değildir. Ancak dengeli beslenmek ve gün boyunca yeterli egzersiz yapmak gibi doğru yaşam tarzı seçimleriyle harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Ama başlamak için en iyi yer mutfaktır. Kilo vermek söz konusu olduğunda yapılması gereken vücudunuzu doğru şekilde beslemek olmalıdır. Kilo vermek ve sağlıklı beslenmek istiyorsanız öncelikle şu gıda kombinasyonlarından kesinlikle kaçınmalısınız.

Hindistan'dan gelen Ayurveda'ya dayanarak, bazı gıda kombinasyonlarından kaçınılmalıdır. Çünkü bunlar tutarsız sindirime ve olası kilo alımına neden olabilir. Healthline'a göre, belirli gıdaların neden birleştirilmemesi gerektiğine inanılan iki ana bileşen var. Birincisi, gıdaları farklı sindirim enzimleriyle birleştirmek, bağırsağınızda pH seviyelerinde (veya asit seviyelerinde) dalgalanmalara neden olabilir. İkincisi, farklı sindirim hızları gerektiren gıdaları birleştirmek de sağlık ve vücudun sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Günlük diyetinizin, bağırsaklarınızda kafa karışıklığına neden olan veya sindirimi bozan ve kilo kaybını engelleyen bu yaygın gıda eşleşmeleri bir an önce hayatınızdan çıkarmalısınız.

Bilime göre patates cipsi yemenin çirkin yan etkileriBilime göre patates cipsi yemenin çirkin yan etkileri

ASLA BİRLİKTE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER

SALSA SOSLU CİPS

SALSA SOSLU CİPS
Ne yazık ki, cips ve salsa yemeği kombinasyonu sadece yüksek bir tuz içeriğine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda vücudun tokluk hissini geliştirmeye yardımcı olacak sağlıklı yağlar veya protein içermediği için aşırı yemeye (ve daha fazla kilo almaya) neden olabilir.

KURU MEYVELİ YULAF EZMESİ

KURU MEYVELİ YULAF EZMESİ
Yulaf ezmesi kilo verme konusunda yardımcı besinlerden biridir. Yulaf ezmesi ve kuru meyve kombini ise biraz lif, çok az protein ve yağ sunacaktır. Bu kombinasyon ayrıca kan şekerini artırabilir ve potansiyel olarak yağ depolayan bir hormon olan insülini artırabilir.

KAŞAR RENDELİ DOMATES ÇORBASI

KAŞAR RENDELİ DOMATES ÇORBASI
Kalplerimizi rahatlatan, ancak kilo vermeye çalışırken hiç destekleyici olmayan bir yemek. Özellikle hazır domates çorbaları içeriğindeki fruktozlu mısır şurubu yüzünden inanılmaz yüksek derecede şeker içeriyor. Üzerine eklenen kaşar peyniri ise yağ ve karbonhidrat açısından yüksek, ancak çok az protein sunuyor. Harvard Health'in bildirdiğine göre, yüksek sodyumlu gıdalar kilo alımının yanı sıra yüksek tansiyon, felç ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere başka sağlık sorunlarına da yol açma eğilimindedir.

REÇELLİ EKMEK

REÇELLİ EKMEK
Reçelli tost, karbonhidrat üzerindeki karbonhidrattır. Uzmanlar, biraz protein ve sağlıklı yağlar sağlamaya yardımcı olması için biraz fındık ezmesi eklemeniz daha iyi olur. Özellikle işlenmiş, kalorisi yoğun karbonhidratların aşırı tüketimi, vücudun kan şekerinde (glikoz olarak da bilinir) bir artışa neden olabilir.

MUZ VE SÜT

MUZ VE SÜT
Her ikisi de tatlı ve enerji verici olsa da sindirim sonrası etkileri çok farklıdır. Araştırmacılar, bu kombinasyonun "sindirim sisteminde toksinler, alerjiler ve vücuttaki diğer dengesizliklerle sonuçlanabilecek karışıklığa" neden olabileceğini açıklıyor.
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Anahtar Kelimeler:
muz süt kilo verme
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