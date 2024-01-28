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  4. Yargıtay'dan duş almayan kocaya kötü haber! "Aynı kıyafetleri 5 gün giydi, haftada sadece 1-2 kez dişlerini fırçaladı"

Yargıtay'dan duş almayan kocaya kötü haber! "Aynı kıyafetleri 5 gün giydi, haftada sadece 1-2 kez dişlerini fırçaladı"

28.01.2024 16:10 | Son Güncelleme:
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Ankara'da A.Y., eşi C.Y.'nin duş almayıp, haftada sadece 1-2 kez dişlerini fırçalaması ve kişisel temizliğine dikkat etmemesi gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme, davalı koca C.Y.'yi tam kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi, 500 bin TL tazminata hükmetti. Davalı tarafın iş yerinde çalıştığı mesai arkadaşlarının tanık olarak mahkemeye geldiklerini belirten A.Y'nin avukatı Senem Yılmazel, "Eşlerin ortak hayatın sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor." dedi.

Ankara'da yaşayan A.Y., eşi C.Y.'nin duş almayıp aynı kıyafetleri 5 gün giymesi ve haftada sadece bir iki kez dişlerini fırçalayarak kişisel temizliğine dikkat etmediğini öne sürerek, boşanma davası açtı. 19'uncu Aile Mahkemesi'nde görülen davada, A.Y., kocası hakkındaki iddiaları şahitleriyle de kanıtladı.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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YARGITAY DA KARARI ONADI

Mahkeme, C.Y.'yi tam kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi ve 500 bin lira tazminata hükmetti. Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulunan karar, Yargıtay 2'nci Dairesi tarafından da onanarak kesinleşti. Yargıtay kararında, davalı kocanın kişisel temizliğine dikkat etmemesi, ter kokması gibi boşanmaya neden olaylarda tam kusurlu, kadının ise kusursuz olduğuna hükmetti.

A.Y.'nin avukatı Senem Yılmazel, tazminat kararının da onandığını belirterek, "Medeni kanunumuzda boşanma nedenleri özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak ikiye ayrılır. Genel boşanma nedenleri ortak hayatı çekilmez hale getiren her nedendir.

"DAVALI TARAF DUŞ YAPMIYORDU, HAFTADA BİR İKİ KEZ DİŞLERİNİ FIRÇALIYORDU"

"DAVALI TARAF DUŞ YAPMIYORDU, HAFTADA BİR İKİ KEZ DİŞLERİNİ FIRÇALIYORDU"

Emsal vermem gerekirse müvekkilimiz için açtığımız boşanma davasında boşanma nedeni karşı tarafın kişisel temizliğine dikkat etmemesiydi. Davalı taraf duş yapmıyordu, yani çok az duş yapıyordu. Haftada bir iki kez dişlerini fırçalıyordu. Bu nedenle biz bir boşanma davası açtık. İlk derece mahkemesi davalı tarafın tam kusurlu olduğuna davacının ise kusursuz olduğuna karar verdi. Bizim talebimiz maddi manevi tazminat talepli bir boşanma davasıydı. 500 bin lira da müvekkilime tazminat ödenmesine karar verdi. Bu karar üst mahkemelere gitti. İlk önce Bölge Adliye Mahkemesi'nden geçti. Daha sonra da Yargıtay kararıyla kesinleşti" dedi.

"MESAİDE TER KOKTUĞUNU, AYNI KIYAFETİ BEŞ GÜN ÜST ÜSTE GİYDİĞİNİ İFADE ETTİLER"

"MESAİDE TER KOKTUĞUNU, AYNI KIYAFETİ BEŞ GÜN ÜST ÜSTE GİYDİĞİNİ İFADE ETTİLER"

A.Y.'nin söz konusu iddialarını tanık beyanlarıyla kanıtlandığını belirten avukat Yılmazel, "Davacı ve davalının ortak arkadaşları vardı. Bir de davalı tarafın iş yerinde çalıştığı mesai arkadaşları tanık olarak mahkemeye geldiler. Mesaide ter koktuğunu, aynı kıyafeti beş gün üst üste giydiğini ifade ettiler. Bu şekilde tanık beyanlarıyla dava kanıtlanmış oldu. Eşlerin ortak hayatın sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Davranışlar nedeniyle ortak hayat çekilmez hale gelirse diğer tarafın boşanma davası açma hakkı oluyor. Bu duruma eş değil kimse katlanmaz. İnsan ilişkilerinde hepimiz özen göstermeliyiz. Bu nedenle gerek davranışlarımıza, gerek temizliğinizi özen göstermeliyiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay
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