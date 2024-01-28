Yargıtay'dan duş almayan kocaya kötü haber! "Aynı kıyafetleri 5 gün giydi, haftada sadece 1-2 kez dişlerini fırçaladı"

"DAVALI TARAF DUŞ YAPMIYORDU, HAFTADA BİR İKİ KEZ DİŞLERİNİ FIRÇALIYORDU"

Emsal vermem gerekirse müvekkilimiz için açtığımız boşanma davasında boşanma nedeni karşı tarafın kişisel temizliğine dikkat etmemesiydi. Davalı taraf duş yapmıyordu, yani çok az duş yapıyordu. Haftada bir iki kez dişlerini fırçalıyordu. Bu nedenle biz bir boşanma davası açtık. İlk derece mahkemesi davalı tarafın tam kusurlu olduğuna davacının ise kusursuz olduğuna karar verdi. Bizim talebimiz maddi manevi tazminat talepli bir boşanma davasıydı. 500 bin lira da müvekkilime tazminat ödenmesine karar verdi. Bu karar üst mahkemelere gitti. İlk önce Bölge Adliye Mahkemesi'nden geçti. Daha sonra da Yargıtay kararıyla kesinleşti" dedi.