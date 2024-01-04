HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Yavru' sistemi ile yüzlerce milyon liralık vurgun iddiası! Yüksek kazançlı altın kar payı vaat eden kuyumcu kayıplara karıştı

'Yavru' sistemi ile yüzlerce milyon liralık vurgun iddiası! Yüksek kazançlı altın kar payı vaat eden kuyumcu kayıplara karıştı

04.01.2024 00:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kuyumcunun, birçok kişiye kazanç karşılığı altın taahhüdünde bulunduğu ve piyasadan topladığı yüzlerce milyon lirayla ortadan kaybolduğu iddia edildi. ‘Yavru’ adı verilen sistemde parası ile gelen kişilere piyasa fiyatından daha uygun fiyatla altın satılırken, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın kar olarak verildiği öğrenildi. Kuyumcunun kaçtığını öğrenen mağdurlar ise iş yerinin önüne akın ederken, savcılık da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Orhangazi’de faaliyet gösteren bir kuyumcudan gün boyu haber alınamıyor. İlçede uzun yıllardır kuyumculuk yapan ailenin üçüncü nesil işletmecilerinden A.Ö.’nün bugün işyerini açmamasının ardından ortaya atılan iddialar ilçede büyük bir kazanç ortamının oluşturulduğunu ortaya çıkardı.


Keşfet

İddiaya göre, kuyumcu A.Ö. (44), yakın çevresinden emanete bırakmaları şartı ile uygun fiyata cumhuriyet altını satmaya başladı. Bir süre sonra kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısı arttı. Sistem büyüyünce sistem altın üzerinden komisyon verilmesine döndü.
Mağdurların yüzde 4 ile yüzde 30 arasında komisyon alan kişiler olduğunu iddia edildi. ‘Yavru’ adı verilen sistemde parası ile gelen kişilere piyasa fiyatından daha uygun fiyatla altın satılırken, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın kar olarak verildiği iddia edildi.

SAVCILIKTAN ARAMA KARARI

SAVCILIKTAN ARAMA KARARI
Bir süredir taahhüt ettiği altınları ya da altınlar değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlandığı konuşulmaya başlayınca, birçoğu birbirinden habersiz olan mağdurların bazıları altınlarını sistemden çıkartmak istedi. Sistemden çıkışlar işlerin daha da zora sokmaya başladı. İddiaların hedefindeki kuyumcu bu sabah açılmayınca içeride altınları olan kişiler bilgi almak için aradıklarında ulaşamadı. Gün içinde ise kuyumcunun akşamdan dükkanı da boşaltarak kaçtığı ileri sürüldü. Kuyumcunun kaçtığını öğrenen mağdurlar ise savcılığa şikayette bulundu.
Gelen şikayetler üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Akşam saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Caddesi’nde kuyumcunun yer aldığı bölge emniyet şeridi ile kapatıldı. Savcılık izni ile kuyumcunun kapısı itfaiye ve çilingir marifetiyle açılmak istense de açılamadı. Bölgedeki hareketlilik sürüyor.

YÜZLERCE MİLYON LİRA İDDİASI

YÜZLERCE MİLYON LİRA İDDİASI
Kuyumcu A.Ö.’nün piyasadan topladığı para miktarının 500 milyon liradan fazla olduğu iddia edildi. Henüz Savcılığa başvuran kişi sayısının sistemde olanların çok küçük kısmı olduğu, sistemde ilçenin iş ve sivil toplum camiasından tanınmış isimlerinin de olduğu iddia edildi. Bir başka dikkat çeken iddia da, sistemdeki kişi sayısının bilinenden daha fazla olduğu ve toplanan paranın 1 miyar liradan fazla olduğu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Bursa
En Çok Okunan Haberler
Kulübeden karavan yapmıştı! 22 yaşındaki gencin acı sonu

Kulübeden karavan yapmıştı! 22 yaşındaki gencin acı sonu

Fatih Portakal canlı yayında ateş püskürdü! 'Ne utanmaz bir adamsın'

Fatih Portakal canlı yayında ateş püskürdü! 'Ne utanmaz bir adamsın'

SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı yeni zamlı maaşlar...

SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı yeni zamlı maaşlar...

Elinde çiçekle sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Tepkisi gündem oldu

Elinde çiçekle sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Tepkisi gündem oldu

Çok sayıda öğrenci hastaneye başvurdu! Gizemli olayla ilgili Valilik'ten açıklama

Çok sayıda öğrenci hastaneye başvurdu! Gizemli olayla ilgili Valilik'ten açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.