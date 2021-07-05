Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor?

Milyonlarca ortaokul ve lise öğrencisi 18 Haziran tarihinde e-Okul üzerinden dijital karnelerini alırken, 2 Temmuz tarihinde ise basılı karnelerini alarak 2020 – 2021 senesini bitirdi. Yeni eğitim öğretim döneminde aşılamanın 18 yaş altına inmesiyle okulların yüz yüze eğitime geçeceği biliniyor. Yaz tatiline giren öğrenciler, yazın keyfini doya doya çıkarırken, daha şimdiden yaz tatilinin biteceği tarihi merak ediyor. Peki yaz tatili ne zaman bitecek?

Yaz tatili ne zaman bitecek?

Telafi eğitimi hariç yaz tatili 2 Temmuz 2021 Cuma günü itibariyle başladı. Yaklaşık 2,5 ay sürecek olan yaz tatili sonrasında da okullar tekrar açılacak.

Dileyen öğrenciler ise 5 Temmuz tarihinde başlayan Telafide Ben de Varım programına katılarak okullarda çeşitli etkinliklerde bulunabilecek.

2021 - 2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi açıklanan takvime göre 13 Eylül 2021 tarihinde başlıyor. İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak. Son ders zili ise 17 Haziran 2022 tarihinde çalıyor.

Telafide Ben de Varım programı başlıyor! Telafi eğitimi; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için 5 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.