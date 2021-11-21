Yer: Kapıkule! 3 gündür bekliyorlar, TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan TIR sürücüleri Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih etti. Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu. Onlarca TIR, işlemlerinin yapılmasını beklerken, Kapıkule Sınır Kapısı önünde oluşan TIR kuyruğunun uzunluğu 11 kilometreyi buldu. Yoğunluk nedeniyle TIR parklarında da yer kalmadı.