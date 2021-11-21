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  4. Yer: Kapıkule! 3 gündür bekliyorlar, TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu

Yer: Kapıkule! 3 gündür bekliyorlar, TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu

21.11.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan’ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 11 kilometre TIR kuyruğu oluştu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan TIR sürücüleri Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih etti. Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu. Onlarca TIR, işlemlerinin yapılmasını beklerken, Kapıkule Sınır Kapısı önünde oluşan TIR kuyruğunun uzunluğu 11 kilometreyi buldu. Yoğunluk nedeniyle TIR parklarında da yer kalmadı.

"BULGARİSTAN BİZİM TIR'LARIN KAPASİTESİNİ KALDIRAMIYOR"

TIR şoförü Evren Şebün, Kapıkule'den Bulgaristan'a geçene kadar 3 gün beklediklerini iddia etti.
Şebu, Bulgaristan Gümrüğündeki personel yetersizliği nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlediğini ifade etti.
Bulgaristan gümrüğünde bir TIR'ın işleminin 1 buçuk saatten aşağı bitmediğini söyleyen bir başka TIR şoförü Suat Şener ise, "Bulgaristan bizim TIR'ların kapasitesini kaldıramıyor" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Kapıkule sınır kapısı
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