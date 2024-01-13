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  4. Yer: Rize! Dün ibadete açılmıştı: Bugün küle döndü

Yer: Rize! Dün ibadete açılmıştı: Bugün küle döndü

13.01.2024 13:49 | Son Güncelleme:
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Rize'nin Pazar ilçesinde dün restorasyonu tamamlanarak ibadete açılan Akmescit Camisi'ne bugün sabaha karşı yıldırım isabet etti. Çıkan yangın sonrası halıları ve çatısı yanan camiye itfaiye müdahale etti.

Pazar ilçesi Akmescit köyünde, 2023'te başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, dün ibadete açılan tarihi Akmescit Camisi'nin çatısına sabah saatlerinde gök gürültüsüyle birlikte yıldırım isabet edince yangın çıktı.

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Yer: Rize! Dün ibadete açılmıştı: Bugün küle döndü

Alevler kısa sürede camiyi sararken, sabah namazı için hazırlık yapan köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülüp, kontrol altına alındı.

Caminin halıları ve çatısı yandı.

CUMA NAMAZINDA AÇILDI

CUMA NAMAZINDA AÇILDI

1880-1885 yılları arasında inşa edilen tarihi cami, Rize İl Özel İdaresi tarafından, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projesi kapsamındaydı.

Restorasyon kapsamındadış cephe duvar temizliği, mihrap ve ahşap yapıların onarımı, ısıtma ve ses sistemi yenilenmesi ile kalem işi süslemelerin ortaya çıkartılması çalışmaları tamamlanmıştı.

Cami dün cuma namazının kılınmasıyla ibadete açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Rize cami
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