Yer: Van! Bu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyor

Japonya’da türü tehlike altında olan ve özel statüye alınan ‘onagadori’, papağan gibi dalda durması nedeniyle ilgi odağı oldu. Van’da papağan besleyen esnaf Fatih Özdemir’e Bolu’da yaşayan bir arkadaşı tarafından uzun kuyruklu horoz hediye edildi. Petshop işleten Özdemir, diğer horoz türlerine göre yerde gezmeyen ve papağanlar gibi sürekli bir dalda duran hayvana gözü gibi baktı. İş yerine gelenlerin ilgisini çeken uzun kuyruklu horozu görenler ise hemen telefonuna sarılarak fotoğraf çektiriyor. Uzun kuyruklu horoz, esnafın da maskotu haline geldi.

"İLGİDEN DOLAYI KUYRUK TÜYLERİ KOPTU"

Esnaf Fatih Özdemir, gözü gibi baktığı horozu sahiplendirmeyi düşünmediğini belirtti.

Horozun çok nadir durumlarda daldan aşağı indiğini anlatan Özdemir, şunları ifade etti:

“2-3 yıl önce papağanlarım vardı. Bunu gören arkadaşım, ‘Sana horoz hediye edeyim, şöyle kuş gibi ağaçta duracak’ dedi. Ben de inanmadım ama yine de gönder dedim. Sonra gönderdi ve yaklaşık 2 yıldır besliyoruz.

Hiç aşağı inmiyor. İndiği zaman ya birileri çok rahatsız etmiştir ya da aç kalmıştır. Onun dışında ise hiç inmiyor.