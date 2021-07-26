HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Yerli aşı ne zaman çıkacak? TÜBİTAK Başkanı duyurdu! Turkovac aşısı ne zaman çıkıyor?

Yerli aşı ne zaman çıkacak? TÜBİTAK Başkanı duyurdu! Turkovac aşısı ne zaman çıkıyor?

26.07.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi etkisini sürdürürken yerli aşı çalışmaları da son hızla devam ediyor. Çalışmalarda büyük ilerleme kaydedilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşının çıkış tarihi hakkında açıklama geldi. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da katılmış olduğu canlı yayında aşının çıkacağı tarih hakkında bilgi verdi. Peki yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli koronavirüs aşısı olan Turkovac aşısı ne zaman çıkıyor? İşte merak edilenler...

Yerli aşı çalışmaları son sürat devam ediyor. Faz 1 çalışmaları Mart ayında başlamıştı. Çalışmalarda büyük ilerleme kaydedilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da bir canlı yayında aşının çıkışı için hedeflenen tarihi paylaştı. Peki yerli aşı ne zaman çıkacak?

Yerli aşı ne zaman çıkacak?

Yerli aşı TURKOVAC ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çalışmalar son hızla devam ederken aşının ne zaman çıkacağı da merak konusu oldu.

Faz 1 Mart ayında başladı

Faz 1 Mart ayında başladı
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, aşı çalışmasında gelinen noktayı canlı yayınında şöyle anlattı: "Aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarımız TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyor. TÜBİTAK tarafından başlatılan 7 aşı çalışması var. Bugün gelmiş olduğumuz aşamada, 7 aşımızda VLP aşımız Mart ayında Faz 1 çalışmalarına başlamıştık. Ben ve Bakanımız gönüllü olmuştuk. Faz 1 aşamaları 36 gönüllü üzerinde başarılı şekilde tamamlandı. Faz 2 çalışmaları onaylanmıştı. 26 Haziran tarihinde de Faz 2’ye başlandı."
"Bugün itibariyle Faz 2 çalışmasının 1. dozu tamamlanmıştı, 2 dozunda da da 170 gönüllüye ulaşıldı. 330 gönüllümüzün tümü 1. dozunu oldu. 2. dozda da 170 sayısı bugün aşılmış olacak. 3 Merkezde yürütülen çalışma bunlar, Ankara, İstanbul ve Kocaeli’de. Bayram olmasına rağmen, gönüllülerimiz ülkemizin 21 farklı ilinden Ankara, İstanbul ve Kocaeli’ne gelerek ilk ve ikinci doz aşılarını oldular. Bugüne kadar geldiğimiz aşamada herhangi bir yan etki görülmedi. Bunu Faz 1’de de görmüştük."

Yıl sonunda Faz 3 tamamlanmış olacak

Yıl sonunda Faz 3 tamamlanmış olacak
Mandal, Faz 3'ün sona ereceği tarihle ilgili olarak " Planlarımızı söylediğimiz takvime göre ilerlemeye çalışıyoruz. Faz 3 çalışmaları için Ağustos-Eylül aylarında demiştik. Bu süreç bir araştırma çalışması. Yıl sonu hedefimizi koruyoruz. Yıl sonunda inşallah Faz 3 çalışmamızı başarıyla tamamlayıp, bunu kitlesel kullanıma hazır hale getirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Yerli aşı yıl sonuna kadar hazır olabilir

Yerli aşı yıl sonuna kadar hazır olabilir
Önceki günlerde "TURKOVAC"ın Ankara Şehir Hastanesi'nde devam eden Faz 3 çalışmaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da aşının üretileceği tarihe yönelik son durumu paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli aşımızı yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale getirmeyi umuyoruz." şeklinde konuşmuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Fotoğraflar sızdı! "Cinsel temas yoktu"

Fotoğraflar sızdı! "Cinsel temas yoktu"

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.