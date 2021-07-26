Yerli aşı ne zaman çıkacak? TÜBİTAK Başkanı duyurdu! Turkovac aşısı ne zaman çıkıyor?

Yerli aşı çalışmaları son sürat devam ediyor. Faz 1 çalışmaları Mart ayında başlamıştı. Çalışmalarda büyük ilerleme kaydedilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da bir canlı yayında aşının çıkışı için hedeflenen tarihi paylaştı. Peki yerli aşı ne zaman çıkacak?

Yerli aşı ne zaman çıkacak?

Yerli aşı TURKOVAC ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çalışmalar son hızla devam ederken aşının ne zaman çıkacağı da merak konusu oldu.

Faz 1 Mart ayında başladı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, aşı çalışmasında gelinen noktayı canlı yayınında şöyle anlattı: "Aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarımız TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyor. TÜBİTAK tarafından başlatılan 7 aşı çalışması var. Bugün gelmiş olduğumuz aşamada, 7 aşımızda VLP aşımız Mart ayında Faz 1 çalışmalarına başlamıştık. Ben ve Bakanımız gönüllü olmuştuk. Faz 1 aşamaları 36 gönüllü üzerinde başarılı şekilde tamamlandı. Faz 2 çalışmaları onaylanmıştı. 26 Haziran tarihinde de Faz 2’ye başlandı."

"Bugün itibariyle Faz 2 çalışmasının 1. dozu tamamlanmıştı, 2 dozunda da da 170 gönüllüye ulaşıldı. 330 gönüllümüzün tümü 1. dozunu oldu. 2. dozda da 170 sayısı bugün aşılmış olacak. 3 Merkezde yürütülen çalışma bunlar, Ankara, İstanbul ve Kocaeli’de. Bayram olmasına rağmen, gönüllülerimiz ülkemizin 21 farklı ilinden Ankara, İstanbul ve Kocaeli’ne gelerek ilk ve ikinci doz aşılarını oldular. Bugüne kadar geldiğimiz aşamada herhangi bir yan etki görülmedi. Bunu Faz 1’de de görmüştük."

Yıl sonunda Faz 3 tamamlanmış olacak Mandal, Faz 3'ün sona ereceği tarihle ilgili olarak " Planlarımızı söylediğimiz takvime göre ilerlemeye çalışıyoruz. Faz 3 çalışmaları için Ağustos-Eylül aylarında demiştik. Bu süreç bir araştırma çalışması. Yıl sonu hedefimizi koruyoruz. Yıl sonunda inşallah Faz 3 çalışmamızı başarıyla tamamlayıp, bunu kitlesel kullanıma hazır hale getirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.