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YKS 2. ek tercihleri nasıl yapılır? YKS 2. ek tercih kılavuzu

14.10.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 2. ek tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla üniversite taban puanları açıklandı. Yalnızca bu yıla özgü olmak üzere YKS'den 140 üzeri puan alanlar üniversite tercihi yapabilecek. Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün YKS 2. ek tercihlerinin 18 Ekim'de sona ereceğini açıkladı. İşte merak edilenler...

YKS ek tercihler bu seneye mahsus olmak üzere ikinci kez alınıyor. ÖSYM başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre YKS 2. ek tercihleri 14 Ekim ve 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS 2. ek tercihler elektronik ortamdan alınacak. İşte merak edilenler...

YKS 2. EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

YKS 2. ek tercihleri ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.
Adaylar AİS ÖSYM'ye T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilir.
Eğer üniversite öğrencisi adayı YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleşmiş ise 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapamaz.
YKS 2. ek tercih kılavuzuna ulaşmak için "https://www.osym.gov.tr/TR,21368/2021-yks-ikinci-ek-yerlestirme-kilavuz-ve-tablolar.html" adresine erişim sağlayın.

KİMLER İKİNCİ TERCİH YAPABİLİR?

KİMLER İKİNCİ TERCİH YAPABİLİR?
Merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede yükseköğretim programına giremeyen üniversite öğrencisi adayları ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilir.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı

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