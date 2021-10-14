YKS 2. ek tercihleri nasıl yapılır? YKS 2. ek tercih kılavuzu

YKS ek tercihler bu seneye mahsus olmak üzere ikinci kez alınıyor. ÖSYM başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre YKS 2. ek tercihleri 14 Ekim ve 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS 2. ek tercihler elektronik ortamdan alınacak. İşte merak edilenler...

YKS 2. EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

YKS 2. ek tercihleri ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

Adaylar AİS ÖSYM'ye T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilir.

Eğer üniversite öğrencisi adayı YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleşmiş ise 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapamaz.

YKS 2. ek tercih kılavuzuna ulaşmak için "https://www.osym.gov.tr/TR,21368/2021-yks-ikinci-ek-yerlestirme-kilavuz-ve-tablolar.html" adresine erişim sağlayın.