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YKS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi...

30.06.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2021 YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Adaylar, TYT - AYT ve YDT sonuçları için merakla bekliyor. ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyordu. Peki YKS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi...

26 ve 27 Haziran tarihlerinde düzenlenen 2021 YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılan adaylar, TYT - AYT ve YDT sonuçları için merakla beklemeye başladı. Adaylar "YKS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu sorguluyor. Peki YKS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak, YKS sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS 2021 sınavı 26 Haziran ve 27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşmişti. 3 oturumu da tamamlanan sınavın soru ve cevap anahtarları da ÖSYM sitesi üzerinden erişime açılmıştı.
Sınava katılan binlerce aday "2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu merak etmeye başladı. Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarına göre hayalini kurduğu üniversiteye gitmek için bekliyor.

4 Ağustos'ta açıklanacak!

4 Ağustos'ta açıklanacak!
Eğer son dakika değişikliği yaşanmazsa 2021 YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

YKS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Yapılan açıklamaya göre adaylara ayrı şekilde bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ya da mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

YKS baraj puanı kaç?

YKS baraj puanı kaç?
TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekiyor. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alımı yapan lisans programlarını tercih edebilmek için ise ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmekte.
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ÖSYM sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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