YKS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi...

26 ve 27 Haziran tarihlerinde düzenlenen 2021 YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılan adaylar, TYT - AYT ve YDT sonuçları için merakla beklemeye başladı. Adaylar "YKS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu sorguluyor. Peki YKS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak, YKS sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS 2021 sınavı 26 Haziran ve 27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşmişti. 3 oturumu da tamamlanan sınavın soru ve cevap anahtarları da ÖSYM sitesi üzerinden erişime açılmıştı.

Sınava katılan binlerce aday "2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu merak etmeye başladı. Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarına göre hayalini kurduğu üniversiteye gitmek için bekliyor.

4 Ağustos'ta açıklanacak! Eğer son dakika değişikliği yaşanmazsa 2021 YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Yapılan açıklamaya göre adaylara ayrı şekilde bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ya da mobil uygulamasından öğrenebilecekler.