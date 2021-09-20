YKS ek tercihleri nasıl yapılır? YKS ek tercihleri ne zaman, ücret nereden ödenir?

ÖSYM, 2021 YKS ek tercih kılavuzunu duyurdu. YKS 2021 ek tercihlerinin nasıl gerçekleşeceği ve ücreti merak edilirken başvuru süreci başlamış durumda. Peki YKS ek tercihleri nasıl yapılır?

YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS ek tercihleri 20 Eylül tarihinde saat 10.00’da başladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası heyecanla ek tercihleri bekleyen kişiler işlemlerini 23 Eylül saat 23.59’a kadar gerçekleştirebilecek.

Ek yerleştirme ücreti bu sene 25 TL olarak duyuruldu. Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” kısmında kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecek.

Adaylar, mezun olmuş oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutacak ve hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecek.

2021 YKS sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM sitesinde yapılacak.