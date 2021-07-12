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YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor? 2021 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? Son başvuru tarihi...

12.07.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akademik alanda ilerlemek isteyen kişilerin katıldığı YÖKDİL sınavı için süreç sona eriyor. Sınava az bir zaman kala adayların heyecanı sürerken, YÖKDİL için açılan başvuru süreci de tamamlanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavına başvuru için adaylar, son başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki YÖKDİL sınav başvurusu ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YÖKDİL için başvuru tarihi belli oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden adaylara uyarıda bulunan ÖSYM, sınava girmek isteyen kişilere YÖKDİL sınavının son başvuru tarihini hatırlattı. Sınava girmek isteyen adaylar ise, ‘YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?’, ‘YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?’ sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar…

YÖKDİL başvurusu ne zaman bitiyor?

ÖSYM, "2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) için 12 Temmuz (bugün) son başvuru günüdür. Bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sonra erecektir." açıklamasını yayınladı.

YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
YÖKDİL başvuru ücreti için adayların 145 lira bankaya yatırması gerekiyor.

YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL sınavı ne zaman?
2021-YÖKDİL/2 sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Sınav, saat 10:15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
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ÖSYM sınav
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