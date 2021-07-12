YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor? 2021 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? Son başvuru tarihi...

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YÖKDİL için başvuru tarihi belli oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden adaylara uyarıda bulunan ÖSYM, sınava girmek isteyen kişilere YÖKDİL sınavının son başvuru tarihini hatırlattı. Sınava girmek isteyen adaylar ise, ‘YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?’, ‘YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?’ sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar…

YÖKDİL başvurusu ne zaman bitiyor?

ÖSYM, "2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) için 12 Temmuz (bugün) son başvuru günüdür. Bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sonra erecektir." açıklamasını yayınladı.

YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YÖKDİL başvuru ücreti için adayların 145 lira bankaya yatırması gerekiyor.