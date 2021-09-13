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YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2021 YÖKDİL sonuçları erken açıklanır mı?

13.09.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 29 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair açıklama yapıldı. Diğer sınavların sonuçlarının belirtilen tarihlerden erken açıklanması, YÖKDİL sonucunun da erken açıklanma ihtimalinin olup olmadığı sorusunu ortaya çıkardı.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı adayların İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerindeki yeterliliğini ölçen bir sınavdır. Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer planlayan adayların gözleri YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve nereden açıklanacağı belli oldu. İşte merak edilenler...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

ÖSYM 2021 yılı sınav takvimine göre YÖKDİL sınav sonucu 21 Eylül'de açıklanacak. Sınav sonucunun belirtilen tarihten önce açıklanma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor.
Sınav sonuçları açıklandığında sonuçlara, ÖSYM'nin sonuç ekranından erişilebilecek.
Sitem erişime açıldığı zaman "https://sonuc.osym.gov.tr/" linki ile sınav sonucunuzu kontrol edebilirsiniz.

SONUÇLAR KAÇ YIL GEÇERLİ?

SONUÇLAR KAÇ YIL GEÇERLİ?
YÖKDİL sınav sonuçları, sınav tarihini takip eden 5 yıl geçerli. Yani 2021-YÖKDİL sınav sonucu 2026'ya kadar geçerli olacak.
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Anahtar Kelimeler:
sınav
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