YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2021 YÖKDİL sonuçları erken açıklanır mı?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı adayların İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerindeki yeterliliğini ölçen bir sınavdır. Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer planlayan adayların gözleri YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve nereden açıklanacağı belli oldu. İşte merak edilenler...