Yumurtayı sakın bu şekilde yemeyin! Tüm proteini sıfırlıyor

Yumurta yüksek protein ve demir içeriğiyle her yaştan insanın tüketmesi gereken sağlıklı besinlerden. Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle Ramazan ayında yumurtayı sofranızdan ayırmamanız gerektiğini bu süper besinin uzun süre tok tuttuğunu paylaşıyor. Birçok uzmana göre uzun yaşamın sırrı olarak bilinen yumurtanın doğru pişirilmesi büyük önem taşıyor.

NEDEN YUMURTANIN ETRAFINDA GRİ HALKA OLUŞUR?

Sarının etrafındaki koyu hale, yumurtanın çok uzun süre pişirilmesinin sonucudur. Yumurta 10 dakikadan fazla piştiğinde, yumurta sarısı etrafında demir sülfür halkası olarak bilinen bir yeşil-gri halka meydana gelir. Bu da demirden yararlanmamızı engeller. Oysa yumurta demir minerali için çok iyi bir kaynaktır. Demir eksikliği anemisinde metabolizma yavaşlar, halsizlik, yorgunluk, odaklanma sorunları, hafızada güçlük, sabah yataktan zor kalkma, saç dökülmesi gibi olumsuz belirtiler ortaya çıkar.

SAĞLIKLI YUMURTA NASIL PİŞİRİLMELİDİR?

Uzman Diyetisyen Işın Sayın, ideal yumurta pişirimi hakkında "Her gün en az 1 adet tercihen organik yumurta tüketin ve toplam 10 dk pişirin. Ocağınızın gücü ve yumurtanın organik olma/olmama durumuna göre değişen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Sizin koşullarınızda 10 dk da yumurtanın iç kısmının yarı pişmiş olduğunu görüyorsanız; bir daha ki sefere en çok 1-1.5 dk fazladan pişirin, ancak gri halka olmayacak şekilde de süreyi dikkatle ayarlayın. " diyor.