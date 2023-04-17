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  4. Yumurtayı sakın bu şekilde yemeyin! Tüm proteini sıfırlıyor

Yumurtayı sakın bu şekilde yemeyin! Tüm proteini sıfırlıyor

17.04.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumurta en değerli protein kaynakları arasında yer alıyor. Uzmanlar yumurta tüketiminin sağlık için ne kadar önemli olduğunu her fırsatta belirtiyor. Özellikle Ramazan ayında oruç tutan kişilerin sahurda yumurta yemesi öneriliyor. Ancak yumurtanın yanlış tüketimi faydalarından yararlanmamızı engelleyebiliyor. İşte yenilmemesi gereken yumurta pişimi...

Yumurta yüksek protein ve demir içeriğiyle her yaştan insanın tüketmesi gereken sağlıklı besinlerden. Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle Ramazan ayında yumurtayı sofranızdan ayırmamanız gerektiğini bu süper besinin uzun süre tok tuttuğunu paylaşıyor. Birçok uzmana göre uzun yaşamın sırrı olarak bilinen yumurtanın doğru pişirilmesi büyük önem taşıyor.

NEDEN YUMURTANIN ETRAFINDA GRİ HALKA OLUŞUR?

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Sarının etrafındaki koyu hale, yumurtanın çok uzun süre pişirilmesinin sonucudur. Yumurta 10 dakikadan fazla piştiğinde, yumurta sarısı etrafında demir sülfür halkası olarak bilinen bir yeşil-gri halka meydana gelir. Bu da demirden yararlanmamızı engeller. Oysa yumurta demir minerali için çok iyi bir kaynaktır. Demir eksikliği anemisinde metabolizma yavaşlar, halsizlik, yorgunluk, odaklanma sorunları, hafızada güçlük, sabah yataktan zor kalkma, saç dökülmesi gibi olumsuz belirtiler ortaya çıkar.

SAĞLIKLI YUMURTA NASIL PİŞİRİLMELİDİR?

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Uzman Diyetisyen Işın Sayın, ideal yumurta pişirimi hakkında "Her gün en az 1 adet tercihen organik yumurta tüketin ve toplam 10 dk pişirin. Ocağınızın gücü ve yumurtanın organik olma/olmama durumuna göre değişen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Sizin koşullarınızda 10 dk da yumurtanın iç kısmının yarı pişmiş olduğunu görüyorsanız; bir daha ki sefere en çok 1-1.5 dk fazladan pişirin, ancak gri halka olmayacak şekilde de süreyi dikkatle ayarlayın. " diyor.

HER GÜN YUMURTA YERSENİZ NE OLUR?

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Yumurtanın protein oranı yüksek ve karbonhidrat oranı düşük olduğu için uzun süre tok kalmanızı sağlar. Yumurta aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak sağlıklı kalori miktarını sağlar. Tüm bu özellikleri kilo vermeyi kolaylaştırır.

CİLDİ GENÇLEŞTİRİR

CİLDİ GENÇLEŞTİRİR
Diyetinize bol miktarda yumurta ekleyerek yaşlanmanın etkilerini tersine çevirebilirsiniz. Amino asitler hücrelerimizi yeniler ve bize en çok hayal ettiğimiz gençlik ışıltısını verir.

DAHA GÜÇLÜ KASLAR VE KEMİKLER

DAHA GÜÇLÜ KASLAR VE KEMİKLER
Annemizin çocukken yemeğimizi yerken her zaman söylediği gibi, protein, bizi büyük ve güçlü yapan yapısal ve işlevsel hücreler ve dokular üreterek vücudumuzda büyük bir rol oynar. Neyse ki, yumurtaların her biri yaklaşık altı gram protein içerir, bu da kas kütlemizi güçlendirebilir ve kemiklerimizin genel sağlığını iyileştirebilir.

ANEMİ RİSKİNİ AZALTIR

ANEMİ RİSKİNİ AZALTIR
Folik asit açısından zengin olan yumurta vücuttaki kırmızı kan üretimini artırabilir. Bu durum da genel olarak anemi riskini azaltır.

UZUN SÜRE TOK TUTAR

UZUN SÜRE TOK TUTAR
Kalorileri azaltmaya çalışmak, her zaman açmışsınız gibi görünebilir, bu da daha sağlıklı beslenmenize bağlı kalmanızı zorlaştırır. Bununla birlikte, öğünlerinizin çoğuna yumurta koyduğunuzda, protein ve yağın harika kombinasyonu, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olacaktır. Bu, artık atıştırmalıklara ulaşmanıza gerek olmadığı anlamına gelir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz.
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