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Yunanistan alevlere teslim! "Evden çıkmayın" çağrısı yapıldı, Atina-Selanik otoyolu kapandı

04.08.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeybatısında Aharnes'e bağlı Varympompi bölgesinde dün çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Yangının giderek yayılmasıyla Atina'nın üzerini duman kaplarken, Atina Ulusal Gözlemevi (NOA) halka "evden çıkmama" uyarısı yaptı. Öte yandan Yunan basınındaki haberlerde, yangın nedeniyle Atina-Selanik otoyolunun kapandığı, Atina'dan Selanik ve Eğriboz Yarımadası'na tren seferlerinin de durdurulduğu belirtildi.

Yunanistan, farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeybatısında yer alan ve Aharnes Belediyesine bağlı Varympompi bölgesinde yoğun bitki örtüsüyle kaplı Parnita Dağı'nın eteklerinde çıkan dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, tüm müdahalelere rağmen gece boyunca geniş bir alana yayıldı.

KOMŞU ALEV ALEV!

Yunan makamları, kentin kuzeyinde kontrolsüz bir şekilde devam eden orman yangınlarının gökyüzünü kalın bir duman bulutuyla kapladığını ve Atina'daki insanların evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.
Bölgede ilk belirlemelere göre, on binlerce dönümlük ormanlık arazi, çok sayıda ev ve aracın kül olduğu bildirildi.
Yangına 520 itfaiye personeli, 17 askeri piyade ekibi, 150 araç, 9 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildiği kaydedildi.
Başbakan Kiryakos Miçotakis, Varipombi'de zor bir yangınla mücadele edildiğini belirterek, itfaiye ekiplerinin önemli bir iş çıkardığını söyledi. Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Miçotakis, burada yaptığı açıklamada, yangın riskini artıran sıcak hava dalgasının ileriki günlerde devam edeceğini belirterek, devlet mekanizması ve vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları çağrısında bulundu.
Varipombi bölgesinde gece boyunca devam eden orman yangını nedeniyle oluşan dumanın Atina semalarına kadar ulaşması üzerine, özellikle kuzey bölgelerde yaşayan vatandaşlara mecbur olmadıkça sokağa çıkmama uyarısı yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
yangın Yunanistan
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Okuyucu Yorumları 23 yorum
etrafı denizle çevrili Yunanistan ın dün muhalefet sitelerinde birsürü uçağı olduğu haberi yapılıyordu..Niye söndüremiyorlarmıymış??uçakların benzini bitmiş herhalde;; artı AVRUPA BİRLİĞİ üyesi YUNANİSTAN a 1000 tane uçak bir anda yollayamıyorlarmıymış? Demekki içimizdeki hayinler DEVLETİMİZİ küçük duruma düşürmek için bazı ülkeleri gözünde bayağı büyütüyormuş..
Çayını aldın mı ?
koskoca ülke olarak bizde 3 ucak var onlarda 5 bizim 3 de birimiz kadar yok alanı
helal sana
@bulut_han bizim insanların bir kısmı malesef işin sadece uçak sayısıyla ilgili olmadığını bilmiyorlar.. istersen 100 bin tane uçağın olsun, dökülen suyu rüzgar 1-2 km uzağa savuruyorsa milyon uçağın olsa ne olacak.. bu sorun ne yazık ki antalya ve ege bölgesinde çok büyük bir sorun.. rüzgarın dışında bir çok fiziksel yer yüzü sorunuda bulunuyor.. uçakların belli manevraları, yükselme ve iniş konularında yine arazi şartları çok fazla sorun oluyor bu bölgede.. insanların kalan diğer kısmı için zaten yangın umurlarında değil, tek dertleri siyaset kusmak..
hele daha dur bi akşam olsun ozaman bak sönen yangınlara daha yeni baslamış hemen hiddetlenme..
İtalya ve Yunanistan' daki yangınları da dış güçler çıkarmış olabilir mi?
Ama bak her ülkede yangın çıkıyormuş değil mi acaba orada da birileri mi çıkarmış yangını araştırmak lazım
Uçakları yok,helikopterler yok,arazözleri yok,Orman işçileri yok.dozerleri yok.Bi tek bizim ülkedeki destekçileri var.İnşaallah yinede söndürürler...
Haberi okudunmu sen şakir?
ne komşusu bize yardım etmeyen komşu

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