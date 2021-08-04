Yunanistan alevlere teslim! "Evden çıkmayın" çağrısı yapıldı, Atina-Selanik otoyolu kapandı

Yunanistan, farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeybatısında yer alan ve Aharnes Belediyesine bağlı Varympompi bölgesinde yoğun bitki örtüsüyle kaplı Parnita Dağı'nın eteklerinde çıkan dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, tüm müdahalelere rağmen gece boyunca geniş bir alana yayıldı.

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Yunan makamları, kentin kuzeyinde kontrolsüz bir şekilde devam eden orman yangınlarının gökyüzünü kalın bir duman bulutuyla kapladığını ve Atina'daki insanların evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Bölgede ilk belirlemelere göre, on binlerce dönümlük ormanlık arazi, çok sayıda ev ve aracın kül olduğu bildirildi.

Yangına 520 itfaiye personeli, 17 askeri piyade ekibi, 150 araç, 9 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildiği kaydedildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, Varipombi'de zor bir yangınla mücadele edildiğini belirterek, itfaiye ekiplerinin önemli bir iş çıkardığını söyledi. Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Miçotakis, burada yaptığı açıklamada, yangın riskini artıran sıcak hava dalgasının ileriki günlerde devam edeceğini belirterek, devlet mekanizması ve vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları çağrısında bulundu.