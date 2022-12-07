Yüzyıllardır kullanılıyor! Zeytinyağının içine katılan birkaç damla şifa dağıtıyor

Altın sıvı olarak bilinen zeytinyağının ve güçlü antioksidanlardan olan limonun ayrı ayrı birçok faydası bulunuyor. Ancak bu ikili birleştiğinde adeta şifa kaynağı haline geliyor. İlaçlar kadar etkili olan bu karışım yüzyıllardır kullanılıyor. Vücudu hastalıklardan koruyan ve direnç sağlayan zeytinyağı limon karışımının faydalarını duyanlar mutfağa koşuyor.

Amerika'da yapılan bir araştırmada zeytinyağı ve limon karışımının vücuttaki tüm zehri attığı ortaya çıktı. Zeytinyağına katılan birkaç damla limon aç karnına tüketildiğinde sadece karaciğerdeki zehrin atılmasında yardımcı olmuyor aynı zamanda sindirim sistemini de temizliyor.