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  4. Yüzyıllardır kullanılıyor! Zeytinyağının içine katılan birkaç damla şifa dağıtıyor

Yüzyıllardır kullanılıyor! Zeytinyağının içine katılan birkaç damla şifa dağıtıyor

07.12.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal kaynakların vücut için fayda sağladığını düşünenler çeşitli karışımlar yaparak birçok hastalığı önlediklerini ve iyileştirdiklerini belirtiyorlar. Yüzyıllardır kullanılan bazı mucizevi karışımlar faydaları sayesinde günümüzde de kullanılıyor. Bu karışımlar arasında bulunan zeytinyağı limon ikilisinin faydaları duyanları şaşırtıyor.

Altın sıvı olarak bilinen zeytinyağının ve güçlü antioksidanlardan olan limonun ayrı ayrı birçok faydası bulunuyor. Ancak bu ikili birleştiğinde adeta şifa kaynağı haline geliyor. İlaçlar kadar etkili olan bu karışım yüzyıllardır kullanılıyor. Vücudu hastalıklardan koruyan ve direnç sağlayan zeytinyağı limon karışımının faydalarını duyanlar mutfağa koşuyor.

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Amerika'da yapılan bir araştırmada zeytinyağı ve limon karışımının vücuttaki tüm zehri attığı ortaya çıktı. Zeytinyağına katılan birkaç damla limon aç karnına tüketildiğinde sadece karaciğerdeki zehrin atılmasında yardımcı olmuyor aynı zamanda sindirim sistemini de temizliyor.

ZEYTİNYAĞI LİMON KARIŞIMININ FAYDALARI

HAFIZAYI GÜÇLENDİREREK BEYİN HASTALIKLARINDAN KORUR

HAFIZAYI GÜÇLENDİREREK BEYİN HASTALIKLARINDAN KORUR
Zeytinyağı limon karışımı Alzheimer hastalığından ve ruhsal çöküntüden korunmanıza yardımcı olur. Hafızayı güçlendirir ve depresyon riskini azalttığı yapılan araştırmalarda ispatlanmıştır. Siz de daha sağlıklı ve huzurlu bir hayat için kendinize bir iyilik yapın ve aç karnınıza zeytinyağı limon karışımı tüketin.

SİNDİRİM PROBLEMLERİNİ GİDERİR

SİNDİRİM PROBLEMLERİNİ GİDERİR
Zeytinyağı yapısındaki biofenoller sayesinde kabızlık problemi yaşayanlar için birebir bir şifa kaynağıdır. Bu şifa kaynağına limon eklerseniz, limonun içindeki c vitamini ve antioksidanlar sayesinde sindirim sisteminiz daha sağlıklı hale gelir. Özellikle sabahları aç karnına içilen zeytinyağı-limon karışımı hem sindirimi rahatlatır hemde safra kesesi ve karaciğere iyi gelir. Vücudumuzun laboratuvarı olan karaciğerlerinizin sağlığını zeytinyağı-limon suyu karışımı ile koruyabilirsiniz.

KİLO VERDİRİR

KİLO VERDİRİR
Zeytinyağı limon karışımının yüksek insülin direncini dengelediği için, anormal yeme ihtiyacını ortadan kaldırır ve böylelikle daha rahat kilo vermenize yardımcı olur. Obezite şikayeti olanlar, her sabah aç karnına bir tatlı kaşığı zeytinyağı limon karışımını içerek daha zayıf hale gelebilirler.Bununla beraber limon içerisinde bulunan antioksidanlar bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur.Antioksidan bakımından zengin zeytinyağı ise içerisinde bulunan polifenoller, vitaminler ve oleik asit, antioksidan özelliğe sahiptir.

KOLESTEROLÜ DENGELER VE KALP DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

KOLESTEROLÜ DENGELER VE KALP DAMAR SAĞLIĞINI KORUR
Zeytinyağında bulunan sağlıklı yağ asitleri kanınızdaki lipid seviyesini dengeler. Ve beraberinde limonun içerdiği C vitamini sayesinde kolestrol seviyesi dengelenmiş olur. Böylelikle trigliserid ve kötü kolesterol seviyesi düşerek, kalp ve damar sağlığınızın korunmasına destek olur.Zeytinyağı limon karışımı kötü tip kolestrol olan LDL’yi düşürürken, İyi tip kolestrol olan HDL yükselterek, kolestrol şikayetini ortadan kaldırır.

DAHA GENÇ GÖRÜNMENİZİ SAĞLAR

DAHA GENÇ GÖRÜNMENİZİ SAĞLAR
Zeytinyağının içeriğindeki e vitamini ve biofenoller, limonda bulunan c vitamini ile birleştiğinde cilt için harika bir karışım ortaya çıkar. Bu karışımı cildinize sürerseniz, cildiniz neme doyar ve kırışıklıklar azalır. Daha genç görünmek için bu karışımı cildinize sürmeyi ihmal etmeyin.
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