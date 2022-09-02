Yüzyıllardır şifa kaynağı! Egzamanın kökünü kurutur, iltihabın ve kanserin düşmanı, antioksidan kaynağı

Faydaları saymakla bitmeyen dut kurusu antioksidan kaynağı besinlerin başında yer alıyor. Kan yapıcı özelliğe sahip olan dut kurusunu yaz kış tüketebilirsiniz. Günde sadece bir avuç tüketerek hastalıklara karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Güçlü antibiyotik özellikleri olan beyaz dut kurusunu hastalıklara karşı kullanabilirsiniz.

DUT KURUSU FAYDALARI

EGZAMANIN KÖKÜNÜ KURUTUR Beyaz dut kurusunu kaynatarak düzenli şekilde tüketirseniz egzamalara karşı etkisini kısa zamanda görebilirsiniz. İçerisinde bulunan doğal antibiyotikle vücutta bulunan zararlı toksinleri atar ve egzamalara karşı savaş verir. Aynı zamanda aynı özelliği sayesinde karaciğeri de tedavi eder.

DOĞAL ANTİBİYOTİK Doğal antibiyotik olan dut kurusu aynı zamanda antioksidan deposudur. Zengin içeriği sayesinde idrar yolu enfeksiyonuna karşı etkilidir.

Glisemik indeksi yüksek olan dut kurusu, kan şekeri düşük hastalar için kullanılması en çok tavsiye edilen meyvelerdendir. Kan şekerini hızla yükseltebilen dutun şeker hastaları içinse kontrollü tüketmesi önerilir.

Pekmez ve pestillerin ana maddesi olan dut kan yapıcı özelliği ile bilinir. Kansızlık ve demir eksikliği çekenler dut kurusu yiyerek bu eksiği giderebilir.