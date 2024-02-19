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  4. "Zenginler böyle demek ki" diyerek kaydetti... Kadın sürücü meydan okudu: Arkadan çarpıp tekmeledi, yetmedi takip edip önünü kesti!

"Zenginler böyle demek ki" diyerek kaydetti... Kadın sürücü meydan okudu: Arkadan çarpıp tekmeledi, yetmedi takip edip önünü kesti!

19.02.2024 13:53 | Son Güncelleme:
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İstanbul'daki trafikte yaşanan bir kavga sosyal medyada gündem oldu. Kartal'da Özlem Ç.'nin kullandığı otomobil, Baran Gür'ün kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonrası öfkeden deliye dönen Özlem Ç., aracı tekmeledi. Baran Gür'ün "Polis çağıracağım" sözüne "Senden mi korkacağım, polis çağır" diyerek yanıt veren Özlem Ç., uzun süre takip ederek otomobiliyle yolunu kesti. Baran Gür, o anları "Demek ki zenginler böyle" diyerek kaydetti.

Kartal'daki olay, 2 Şubat Cuma günü Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Özlem Ç. yönetimindeki otomobil, Baran Gür'ün kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza nedeniyle sürücüler arasında tartışma çıktı.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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ARACI TEKMELELEYEREK MEYDAN OKUDU: "SENDEN Mİ KORKACAĞIM"

ARACI TEKMELELEYEREK MEYDAN OKUDU: "SENDEN Mİ KORKACAĞIM"

Tartışmanın uzaması üzerine görüntü alan Baran Gür'e tepki gösteren Özlem Ç. tehdit ve hakaretlerde bulundu. "Polis çağıracağım" diyen Baran Gür'e karşılık veren Özlem Ç., "Çağır oğlum, senden mi korkacağım. İstediğini çekebilirsin" dedi.

"ADAMSAN YAP"

"ADAMSAN YAP"

Özlem Ç. aracına geçen Baran Gür'ün üzerine yürüdü. "Kadınsın diye bir şey yapmıyorum" şeklinde tepki gösteren Baran Gür'e Özlem Ç., "Yap, adamsan yap diyerek" çarptığı aracı tekmeledi.

ARACI TAKİP ETTİ, YOL KESTİ

ARACI TAKİP ETTİ, YOL KESTİ

Tartışmanın uzaması üzerine olay yerinden ayrılan Baran Gür, bu kez de takip edildi. Otomobille Gür'ün kullandığı aracı dakikalarca takip eden Özlem Ç., bir süre sonra aracın önünü kesti.

Araç sürücüsü Baran Gür yoluna devam ederken, tartışma araç camlarından da sürdü. Özlem Ç.'nin kullandığı otomobil, takip sırasında aracı bir kez daha geçmeye çalışırken, başka bir otomobile çarparak kaza yaptı.

YAŞANANLAR KAMERADA

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan olayı saniye saniye cep telefonu ile kayıt altına alan hafif ticari araç sürücüsü Baran Gür, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kazanın ardından çıkan tartışma, Özlem Ç.'nin aracı tekmelediği anlar ile dakikalarca süren takip ve yol kestiği anlar görüntülere yansıdı.


(DHA)

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