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Galip Aykaç kimdir? BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç nereli ve kaç yaşında?

02.12.2022 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Günün öne çıkan isimleri arasında bulunan BİM İcra Kurulu Üyesi, arama motorlarında en çok araştırılan kişiler arasında yer alıyor. Peki, Galip Aykaç kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç hakkında merak edilenler...

Galip Aykaç kimdir? BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç nereli ve kaç yaşında?

Galip Aykaç, basında yer alan haberler sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç kimdir? Aykaç'ın hayatı ve biyografisi ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

GALİP AYKAÇ KİMDİR?

Galip Aykaç, 1957'de Yozgat'ta dünyaya geldi.

Galip Aykaç BİM İcra Kurulu üyesidir.

1997 yılında BİM'in Satın Alma Genel Müdürü olarak göreve başladığı bilinen Galip Aykaç, 2007 yılının Kasım ayında Operasyon Komitesi Başkanı olmuştur. Şu an bununla birlikte İcra Kurulu Üyeliği görevini üstlenmektedir.

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