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Galler Prensi Charles'tan Filistinlilerin özgürlük mücadelesine destek:

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 05:23 | Son Güncelleme

"En büyük temennim, geleceğin tüm Filistinlilere eşitlik, adalet ve özgürlük getirmesi ve onların bolluk, refah içinde olmalarıdır"

BATI ŞERİA (AA) - İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles, Filistin halkının özgürlük, adalet ve eşitlikten faydalanmasını arzuladığını söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Prens Charles, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde Filistinli yetkililerin yanı sıra Müslüman ve Hristiyan din adamlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede, Prens Charles, daimi barış ve adalet için yapılan dualara kendisinin de katıldığını dile getirdi.

Prens Charles, şunları kaydetti:

"Bu davayı imanla takip etmemiz ve bu gibi acılara sebep olan yaraları kapatmaya gayret göstermemiz gerekiyor. En büyük temennim, geleceğin tüm Filistinlilere eşitlik, adalet ve özgürlük getirmesi ve onların bolluk, refah içinde olmalarıdır. Beytüllahim'i ziyaret eden hiç kimse, süregelen çeşitli zorluklar ve yaşanan durumu görmezden gelemez."

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Galler Prensi Charles Kudüs

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