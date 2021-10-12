Gamerları bel ağrısından kurtaracak en iyi oyuncu koltuğu çeşitleri

Uzun süre bilgisayar karşısında oyun oynayarak zaman geçiriyorsanız sıradan bir koltuk sizin için yeterli gelmeyecektir. Uzun saatler masa başında oturulduğunda bel, sırt ve boyun ağrısı gibi birçok sağlık sorunu ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak da oyun performansı etkileniyor. "İdeal oyuncu koltuğu nasıl olmalı, hangi oyuncu koltuğunu almalıyım?" şeklindeki tüm soruların yanıtını vereceğiz. Bel ağrınıza son verecek en rahat oyuncu koltuğunu birlikte bulmaya ne dersiniz?

Ayak Uzatma Fonksiyonu Arayanlara: Xdrive Fırtına Profesyonel Oyuncu Koltuğu

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Oyun oynarken ayaklarınızı uzatmayı seviyorsanız bu ürün tam size göre! Xdrive'ın bu ürünü ayak desteği olan oyuncu koltuğu tavsiyesi isteyenlerin çok seveceği bir modele sahip. Oyun sırasında ayakları dik pozisyonda tutmak yerine uzatmak kimsenin hayır diyemeyeceği bir rahatlık. Bildiğiniz gibi ayak desteği sağlayan oyuncu koltuğu bulmak da hiç kolay değil. Bu ürün baş ve bel desteğinin yanı sıra ayak desteği sağlayarak maksimum konforla oyunun keyfini sürmenizi sağlıyor. Sırt kısmı ise 180 dereceye kadar ayarlanarak geniş esnekliğe imkan tanıyor. Koltuğu 3D hareketli kolçakları sayesinde yukarı-aşağı, ileri-geri ve sağ-sol hareket ettirerek en uygun pozisyonu yakalayabilirsiniz. Bu ürün vücut ölçüsü, 195 cm boy ve 135 kiloya kadar olan gamerlar için uygun bir tercih olacak.

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Ekstra Sırt ve Bel Desteği İçin: Rampage KL-R77 Oyuncu Koltuğu

Bazı gamerlar için sırt ve bel rahatlığı ekstra önemli olabiliyor. Bu ürünün sağladığı konfor da tam bu cinsten. Rampage koltuk, sırt ve bel kısmında bulunan hava yastıklarıyla duruş pozisyonunun düzelmesine yardımcı oluyor. Sırt açısı 90-135 derece arasında, yüksekliği ise 44-52 cm arasında ayarlanabilir seçeneklere sahip. Ek olarak da kol yüksekliği 28-38 cm arasında değiştirilebiliyor. Ürün 25 kg ağırlığa sahip ve 120 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. Bu koltuk, size kalitesiyle uzun vadeli kullanım sunarken aynı zamanda tüm beklentilerinizi de karşılayacak.

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Rahat Oyun Deneyimi: Xdrive 15'li Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Bu oyuncu koltuğunu diğerlerinden ayıran en önemli özellik 2D hareketli kolçakları. Kolçakları sağ-sol ve yukarı-aşağı yönlere hareket ettirilebiliyor. Bunun yanı sıra öne çıkan en önemli özellikleri arasında bel, boyun desteği sağlaması ve oturma kısmındaki ekstra yumuşak süngeri yer alıyor. Sırt kısmı ise 170 dereceye kadar ayarlanabilir özelliğe sahip. Bu ürün, marka tarafından maksimum 180 cm boy ve 100 kg ölçülerindeki gamerlar için uygun olacak şekilde üretildi. Xdrive markasının bu koltuğu bütün özellikleriyle sizi bel ağrısından kurtararak maksimum oyun keyfi yaşamanıza yardımcı olacak.

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Pratik ve Konforlu: Zio Venom Serisi Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Oyuncu koltuğu satın alırken dikkat edilen şeylerden birisi de ürünün kurulum süresi. Bazı ürünler kurulum sürecinin zor ve uzun olmasından dolayı tercih edilmeyebiliyor. Bu ürün, ''Oyuncu koltuğu nasıl kurulur, ne kadar süre harcar?'' gibi soruları olanların kafasındaki soruları ortadan kaldıracak cinsten. Bu oyuncu koltuğu, özellikleri bakımından çok hızlı ve kolay kurulum süreciyle öne çıkıyor. Eee tabi ürünün sağladığı konfor ve şıklığı da göz ardı etmemek gerek. Koltuğun sünger yoğunluklu dokusu, bel ve boyun desteğiyle konforunuzdan ödün vermemenize yardımcı oluyor. Kolçaklarının dört yöne hareket etmesi de ürünün ekstra özelliklerinden.

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Benzersiz Bir Konfor: Msi Mag Ch120 X Oyuncu Koltuğu

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Oyun oynarken dik pozisyonda oturmaktan sıkıldığınızda sırtınızı şöyle bir geriye yaslamak size şüphesiz harika bir dinlenme keyfi sağlayacak. Bu koltuk 180 derece geriye yatırılabilir sırt mekanizmasıyla bu deneyimi sağlamanıza yardımcı olacak. Bu ürünle, oyun arasında koltuğunuzu tamamen yatırarak dinlenmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Ürün, renkli çelik iskeletiyle uzun süre paslanmadan kullanım kolaylığı sağlarken yüksek yoğunluklu sünger içeriğiyle de bel ağrısı yaşamadan uzun süre oyun oynamanıza imkan tanıyor. Ayrıca dört yöne hareket avantajı sunan kolçak seçeneğiyle en uygun oturma pozisyonunu bulmanıza destek olacak. 5 ayaklı yıldız tekerlekleri ise güçlendirilmiş çelik taban ve sessiz poliüretan içeren yapısıyla sessiz ve kaliteli hareket seçeneği sunuyor.

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Oyun Oynarken Terlemeye Son: Xprime King Fabric Oyuncu Koltuğu

Terletmeyen oyuncu koltuğu önerisi isteyenler için harika bir tavsiyemiz var! Oyun oynarken çok heyecanlanıp terliyorsanız bu ürün tam size göre. Ürünün sırt ve oturma kısmında bulunan euro file kumaş terletmez özelliğe sahip. 1. kalite vinteks deri malzemesi ise koltuğun kolayca yıpranıp deforme olmasını engelliyor. Ürünün dinlenmenize yardımcı olacak 180 derece geriye yaslanabilir sırt mekanizması bulunuyor. Ayrıca ürün 5 dakikada kolay monte edilme seçeneğini size sunarken kalın metal ayaklarıyla 120 kg'a kadar ağırlık taşıyabiliyor. Bu özelliklerin yanı sıra konforunuzdan ödün vermeyeceğiniz çıkarılabilir 2 adet boyun ve bel yastığı da bulunuyor.

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Ekstra Konforlu Oyun Deneyimi: Calitte Viper Vpx Serisi Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Gamerları bel ağrısından kurtaracak çözüm, şüphesiz ki ekstra güçlü bel desteği bu oyuncu koltuğunun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Koltukta bulunan hareketli bel desteği, istediğiniz gibi yukarı-aşağı ayarlama rahatlığını size sunuyor. Bel desteğinin yanı sıra kullanıcıya sunulan diğer bir konforlu yapı olan boyun desteği, başlık ve boyun yastığı olarak iki parça halinde bulunuyor. Koltuğun materyali ise anti-bakteriyel poliüretan deri olarak öne çıkıyor. Bu deri yüzey, oyun sırasında terlemenizi önleyerek oyuna daha fazla adapte olmanıza yardımcı oluyor. Mekanizma sisteminde kuyruklu tilt mekanizması kullanılmış. Bu mekanizma sayesinde koltuğu 135 dereceye kadar geriye yatırarak istediğiniz yerde kilitleme imkanına sahipsiniz. Ürünün sahip olduğu bir başka özellik, 4 class amortisör sistem kullanılması. Bu sistem, yukarı aşağı hareket sağlayarak 125 kg'a kadar ağırlık taşıyabiliyor.

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Çift Amaçlı Kullanım Arayanlara: Seduna Heaven Fab Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Koltuğunu hem oyun oynamak için hem çalışma sandalyesi olarak kullanmak isteyenler için çift kullanıma sahip harika bir ürün bulunuyor. Seduna Heaven koltuk, çift amaç için tasarlanmış kullanıma sahip. İsteğinize göre çalışırken ya da oyun oynarken kullanabilirsiniz. Dolgun ve ayarlanabilir boyun desteği, formunu kaybetmeden ultra fonksiyonel bir işlev sunar. Üründe bulunan başlık minderi ve bel yastığı ise konforunuza konfor katar. Koltuğu 4D hareketli kol desteğiyle istediğiniz pozisyona ayarlayabilirsiniz. Ürünün materyaline baktığımızda nefes alan keten kumaş ile kaplandığını görüyoruz. Bu kumaş nefes alarak sıcak ve soğuk havalardan etkilenmenizi engelliyor. Molalarda 180 dereceye kadar yatar pozisyon özelliğiyle ultra dinlenme konforunu yaşayabilirsiniz. Ayrıca ofiste yöneticiler tarafından en çok tercih edilen koltuklardan biri olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

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Tüm Vücut Ağrılarına Son: Trust GXT 707R Oyun Koltuğu

Uzun süre hareketsiz bir şekilde oturur pozisyonda kalmak, vücut ağrılarından iskelet sisteminin bozulmasına kadar birçok sorunu ortaya çıkarıyor. Bu sorunları yaşamadan oyun oynamak şüphesiz bütün gamerların isteği. Çünkü vücudun rahat olduğu durumlarda oyundan alınan verim maksimum seviyeye çıkıyor. Bu verimi sağlayacağınız en iyi oyuncu koltuğu seçeneklerinden birisi Trust markasının bu ürünü. Bu oyuncu koltuğunun özellikleri arasında 360 derece dönmesi, 90-180 derece ayarlanabilir arkalığı, kilitlenebilir ve eğim verilebilir oturma kısmı öne çıkıyor. Konfor açısından ayarlanarak çıkarılabilen bel ve boyun minderi size maksimum rahatlık yaşatarak oluşabilecek ağrıların önüne geçer. Özel olarak bel yastığı sırtınıza destek sağlayarak ekstra rahatlık yaşatır. Koltuğun yüksekliği 4. sınıf gazlı kaldıraç ile 47-54,5 cm arasında ayarlanabilir özelliğe sahip. Ayrıca marka 150 kg ağırlık taşıma güvencesini de sunuyor.

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Konforu Renk Seçenekleriyle Desteklemek İsteyenlere: Ofisel Alpha Oyuncu Koltuğu

Tasarımı oldukça hoş görünen bu koltuk, gamerların yanı sıra ofis çalışanları tarafından da tercih ediliyor. Herhangi bir iş için uzun süre masa başında oturan kişilerin kullanımına uygun, oldukça kullanışlı ve şık bir ürün. Koltuğun mekanizmasında multi tilt sisteminin kullanılması, öne çıkan özelliklerden. Bu mekanizma, koltuğun sırt kısmının yatmalı ve kilitlemeli olmasını sağlıyor. Bel ağrısının önüne geçmek için koltuğun bel destekli yatağı, aşağı yukarı hareket edebilir özellikte. Ürün rahatlık bakımından ortopedik oyuncu koltuğunun bütün özelliklerini taşıyor. Kolçak yüksekliği ise 3 kademeli olarak ayarlanabiliyor. 160 kg'a kadar taşıyabilir olması da ürünün dayanıklılığını kanıtlar nitelikte. Kırmızı, gri, pembe, mavi, yeşil, siyah ve sarı gibi çok sayıda renk seçeneğiyle rahatlığın yanında estetik olarak da size hitap edeceğinden hiç şüphemiz yok!

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Uygun Fiyata Yüksek Konfor: Türksit Çağrı Oyuncu Koltuğu

Bu koltuk, fiyat performans ürünü arayanlar için harika bir tercih. Ürün 4 delikli tasarımıyla diğer oyuncu koltuklarından farklı bir görüntüye sahip. Ürünün özellikleri arasında kuvvetli amortisörleri, 45 derecelik arkaya yatan, kilitlenen ve beşiklenen sırt kısmı ve ekstra konforlu oturum süngeri yer alıyor. Kurulumuyla vakit harcamak istemeyenler için ise kolay kurulum imkanı sunuyor. Oyun deneyimini konforlu ve renkli geçirmek isteyenler için kırmızı, sarı, yeşil, mavi, gri, pembe ve turuncu renk seçenekleri bulunuyor. Çok para harcamayayım ama oyun oynarken vücudum rahat etsin, diyenler için çok kullanışlı bir ürün.

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