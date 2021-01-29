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Gamestop olayında yeni perde: Google Robinhood'un olumsuz yorumlarını sildi

29.01.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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Gamestop olayında yeni perde: Google Robinhood'un olumsuz yorumlarını sildi

Gamestop olayı Wall Street'te bir kriz yaşanmasına neden olmuşken, Google konu hakkında önemli bir adım attı. İddialara göre Google, Gamestop olayının merkezinde yer alan hisse senedi alıp satma uygulaması Robinhood'a yapılan olumsuz yorumları sildi.

Gamestop olayı bir süredir gündemde. Bu olay sonucu Gamestop'un hisselerinin bir anda tavan yapması ve deyim yerindeyse küçük balıkların büyük balıkları yutması, Wall Street'te küçük çaplı bir kriz çıkardı. İnsanlar bu süreçte Reddit'teki yorumların da etkisiyle işlemlerini iOS ve Android tarafında bulunan Robinhood uygulaması üzerinden yaptı. Fakat Robinhood uygulaması, GameStop ve diğer şirketlerin hisselerinin satın alınmasına kısıtlama getirdiğini açıklayınca insanlardan eleştiri almaya başladı. Birçok kişi, Robinhood'u topa tuttu. Bu durum, uygulamanın Google Play Store yorumlarına da yansıdı.

Robinhood

GOOGLE PLAY STORE'DAKİ ROBİNHOOD YORUMLARI YOK OLDU

Robinhood uygulaması, Google Play Store'da olumsuz yorum yağmuruna tutuldu. Alınan ekran görüntülerine göre Google Play Store'da uygulama 275 bine yakın yorum aldı ve değerlendirmesi 1 yıldıza kadar düştü. İşte Google iddialara göre burada devreye girdi ve yaklaşık 100 bin olumsuz yorumu Play Store'dan sildi.

Robinhood uygulaması Google Play Store

100 BİNE YAKIN YORUM GİTTİ

Google Play Store'dan alınan ve yukarıdaki bulunan son ekran görüntüsüne bakılırsa uygulamaya yapılan yorum sayısı azaldı. 275 bin seviyesine çıkan yorum sayısı, 180 bine kadar düştü. Bu karar, kullanıcıların tepkisini çekse de Google yorumları bilinçli olarak değil, moderasyonunun bir parçası olarak silmiş olabilir. Zira Google'ın politikası manipülatif değerlendirmeleri olumlu karşılamıyor.

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