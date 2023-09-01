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GameX, İstanbul'da kapılarını açtı: EEMEA bölgesinin en büyük dijital oyun ve eğlence fuarlarından biri

01.09.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesinin en büyük dijital oyun ve eğlence fuarlarından biri olarak düzenlenen “GameX Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı 2023” oyun sektörünü yeniden bir araya getirdi.

GameX, İstanbul'da kapılarını açtı: EEMEA bölgesinin en büyük dijital oyun ve eğlence fuarlarından biri

İHA'nın haberine göre, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açan GameX Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı, oyun sektörünün önde gelen markalarını, geliştiricileri, yayıncıları, oyuncuları ve dijital eğlence severleri bir araya getirdi.

Her yıl düzenlenen ve uluslararası üne sahip olan bu fuarla birlikte yeni oyun girişimcileri sadece kendi markalarını tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda potansiyel yatırımcılarla da bir araya geldi.

30 Ağustos'ta kapılarını açan “GameX Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı 2023”, 2 Eylül'e kadar sürecek.

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İstanbul Oyun fuar

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