GameX, İstanbul'da kapılarını açtı: EEMEA bölgesinin en büyük dijital oyun ve eğlence fuarlarından biri

İHA'nın haberine göre, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açan GameX Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı, oyun sektörünün önde gelen markalarını, geliştiricileri, yayıncıları, oyuncuları ve dijital eğlence severleri bir araya getirdi.

Her yıl düzenlenen ve uluslararası üne sahip olan bu fuarla birlikte yeni oyun girişimcileri sadece kendi markalarını tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda potansiyel yatırımcılarla da bir araya geldi.

30 Ağustos'ta kapılarını açan “GameX Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı 2023”, 2 Eylül'e kadar sürecek.

