HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gana’da bir işçi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Gana’da bir işçi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2020 17:35 | Son Güncelleme

Gana’nın Tema kentindeki balık işleme fabrikasında çalışan bir işçi fabrikadaki 533 kişiye koronavirüsü bulaştı.

Gana’da bir işçi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Tema kentinde balık işleme fabrikasında çalışan ve korona testi pozitif çıkan bir işçinin 533 işçiye korona virüs bulaştırdığını açıkladı.

Salgının fabrikada nasıl yayıldığı ve fabrikada gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı henüz bilinmezken, koronavirüs taşıyan işçinin temas ettiği diğer kişileri bulmak için çalışmalar sürüyor.

Gana’da Mayıs ayı sonuna kadar halka açık toplantılar yasaklanırken, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi.

Fabrikada çıkan yeni vakalarla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 4 bin 700’e yükseldi. Gana’da korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 494 olarak açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek?
Salgının merkez üssünde can kaybında düşüşSalgının merkez üssünde can kaybında düşüş
Koronavirüs bulaştırdığını sandığı için sevgilisini öldürdüKoronavirüs bulaştırdığını sandığı için sevgilisini öldürdü

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek'

'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek'

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

İkiz babası olan Sinan Özen'dan endişelendiren haber

İkiz babası olan Sinan Özen'dan endişelendiren haber

Berbere gitti ama tıraş olmadı! Sebebi ise...

Berbere gitti ama tıraş olmadı! Sebebi ise...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Diğer Haberler
ABD'de koronavirüsten 751 can kaybı daha

Salgının merkez üssünde can kaybında düşüş

Kolombiya'da tabuta dönüşebilen yatak üretildi

Kolombiya'da tabuta dönüşebilen yatak üretildi

Meksika'da hapisteki çete lideri koronadan öldü

Meksika'da hapisteki çete lideri koronadan öldü

Yeni araştırma: Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı?

Yeni araştırma: Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı?

Berlin’de 2019’da erkek çocuklara en çok o isim verildi

Berlin’de 2019’da erkek çocuklara en çok o isim verildi

Aylar sonra ilk kez izin kağıtsız sokaktalar!

Aylar sonra ilk kez izin kağıtsız sokaktalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.