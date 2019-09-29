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Gannuşi'den "karşı devrim" partilerine oy vermeme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 03:16 | Son Güncelleme

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi: - "Parlamento seçimleri, ya devrime verilen desteğin ya da bunun tam tersinin tarihi olacak"

SAFAKES (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, 6 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimlerinde "karşı devrim" partileri ile bağımsız listelere oy vermeme çağrısı yaptı.

Seçim kampanyası kapsamında ülkenin güneyindeki Safakes kentinde halka hitap eden Gannuşi, "Parlamento seçimleri, ya devrime verilen desteğin ya da bunun tam tersinin tarihi olacak." dedi.

Nahda Hareketi'nin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en şanslı adayı Kays Said'le yürütme erki düzeyinde en iyi uyumu sağlayabilecek parti olduğuna işaret eden Gannuşi, ülkeyi kaosa ve bilinmeze sürüklememek için "karşı devrim" partilerine ve bağımsız listelere oy vermeme çağrısında bulundu.

Gannuşi ayrıca seçimleri kazanmaları durumunda ulusal zekat kurumu kurarak yoksullarla zenginler arasında dengeyi sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

Zekat müessesi aracılığıyla her yıl yaklaşık 700 milyon dolar toplanabileceğini ve bu fondan öğrenciler, evlenmek isteyenler ve serbest meslek sahiplerine destek sağlanabileceğini ifade etti.

Gannuşi, 6 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimlerinde Nahda Hareketi'ne ait "Tunus-1" listesinin başında yer alıyor.

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Gannuşi seçim

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