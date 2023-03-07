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Garda 04.17'de durdu! Kimse bir daha çalıştıramadı... 'O an unutulmasın'

07.03.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından tüm Türkiye büyük bir acı yaşadı. Deprem anına ilişkin dikkat çeken bir olay da Malatya'daki tren garında yaşandı. Garda 04.17'de duran tarihi saat, depremin unutulmaması için bir daha çalıştırılmadı.

Garda 04.17'de durdu! Kimse bir daha çalıştıramadı... 'O an unutulmasın'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da TCDD tren garında bulunan tarihi saat, 6 Şubat saat 04.17'de durdu. Demiryolları çalışanları, depremi unutturmamak amacıyla saati o günden bu yana çalıştırmadı. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerden Malatya'da afetin yaraları sarılmaya devam ediyor. TCDD 5'inci Bölge Müdürlüğü Malatya Tren Garında bulunan tarihi saat, 6 Şubat'ta depremin olduğu dakikada durdu. Yaşanan ilk depremde saat 04.17'de duran saati görenler duygu dolu anlar yaşadı. 

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'DEPREMİN ANISINI HATIRLAMAK İÇİN SAATİ ÇALIŞTIRMADIK'

Malatya Tren Gar Hareket memuru Murat Döşle, 6 Şubat sabahı kıyamet günü yaşadıklarını belirterek, "O gün saat 04.17'de depremin sarsıntısı ile saat böyle durdu. Biz de 04.17'de duran saati, depremi unutmamak için bir daha çalıştırmadık. Artık saat hep 04.17'yi gösterecek" dedi.

DHA

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deprem Malatya saat tren garı

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