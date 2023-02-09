Gardırop askılığı sayesinde 5 kişilik aile sağ salim kurtuldu! Polis baba duvarı delip...

Depremin vurduğu Hatay’da üzüntü, umut ve ilginç hayat hikayeleri birlikte yaşanıyor. Depremin 4. gününde kurtarma ekiplerinin enkaz altından kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, hayatta kalmayı başaran bazı kişilerin kullandıkları yöntemler de duyanları şaşırtıyor.

Cebrail Mahallesi’ndeki Huzur Apartmanı deprem sırasında yerle bir oldu. 20 kişinin hayatını kaybettiği binada ailesi ile birlikte uyurken depreme yakalanan ve göçük altında kalan İdris Kan, yatak odasında devrilen gardırop demirine ulaştı. Demirle uzun uğraşlar sonucu duvarı delen baba, sesini dışarıdakilere duyurmayı başardı.

Kan’ın yardım çağrısı ile enkaz altında kalan eşi Şükran, oğlu Arif ile evlerinde misafir olarak bulunan yeğeni Buğra ve yengesi Seval Kan kurtarıldı.

Kameralara yansıyan kurtarılma görüntülerinde kan ailesi ve kurtarma ekipleri sevinç ve hüznü bir arada yaşadı.

İHA



