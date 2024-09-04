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'Garip olan...' Ekrem İmamoğlu'ndan Vaniköy açıklaması! "Zaten yıkım programında olan yere İBB sokulmuyor"

04.09.2024 17:47
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de bulunan başkanlık binasında düzenlenen 'Tour of İstanbul' basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Üsküdar Vaniköy'de bulunan kaçak villanın yıkımına ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, 'Büyükşehir Belediyesi, zaten tutanakları tutuyor ve garip olan, zaten yıkım programında olan yere, bugün İBB sokulmuyor ve orada Büyükşehir Belediyesi'ne hiçbir haber vermeden işlem yapma gayretinde' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoığu, 'Tour of İstanbul' basın açıklaması için Saraçhane'deki Başkanlık binasındaydı. İmamoğlu gazetecilerin Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımıyla ilgili sorularını yanıtladı.

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'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE HABER VERMEDEN İŞLEM YAPMA GAYRETİNDE'

İmamoğlu, 'Acı olan ne biliyor musunuz? 1994-2018. 24 senedir izlemişler. 24 sene sonra, bütün milletin ekranlarda izlediği, sonra da suç örgütü diye yargılanan bir kişi, ismi Adnan Oktar, hapse atılıyor. 24 sene sonra, göstermelik bir yıkım yapıyorlar. Sonra burada bir işte malum süreç. Bir yabancı kişi geliyor, bir mülkiyet alıyor, izin alıyor ve usulsüz süreçler işliyor. Büyükşehir Belediyesi, zaten tutanakları tutuyor ve garip olan, zaten yıkım programında olan yere, bugün İBB sokulmuyor ve orada Büyükşehir Belediyesi'ne hiçbir haber vermeden işlem yapma gayretinde. Çünkü, Boğazın kıyısında, bizim kamulaştırmamıza da engel olacak bir biçimde, Boğazın kıyısında, kaldırımda, Üsküdar Meydanı'nın önünde bir alana, 'Günübirlik tesis alanı' diye yapı yapılması için imar veren bir anlayış, kendini ispat etmek için paralıyor. Daha kötüsü; biz oraları yıkarken, önümüze polisi dizen de bunlar. Bizim polisimizi, 3 otobüs polisimizi orada önümüze dizen de bunlar. Şimdi bunlar, kendilerini aklamaya çalışıyorlar; ama kötü olan ne biliyor musunuz? Yine millete dönük bir aklama değil, bir kişinin gözünde parlama aklaması bu' ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu, 'Bu şehrin muhafızı belli. Bu şehrin muhafızı olan insanlar belli. Bu muhafızlığımız, büyük bir muhafızlıktır. Bugün İstanbul muhafızlığıdır, yarın Türkiye muhafızlığıdır. Bu konuda çok başarılı ve iyi bir ekibe, iyi bir anlayışa sahibiz. Arkamızda da on milyonlarca vatandaşımız var' dedi.

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'EKİPLERİMİZİN İÇERİYE GİRİP MÜDAHALE ETMESİ ENGELLENMEYE ÇALIŞILIYOR'

Yıkım alanında açıklamalarda bulunan İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürü Elçin Karaoğlu, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri olarak ben arkadaşlarım bütün teknik elamanlarımız ve zabıta arkadaşlarımız ve tüm yıkım ekip ve ekipmanlarıyla birlikte sahadayız. Parselin içinde ilgili arkadaşlarımız var. Ancak bakanlıkça koordine ettiklerini söyledikleri maalesef ki bize koordinasyonla ilgili ulaşan bir yazı olmadığı gibi, bizim ekiplerimizin içeriye girip müdahale etmesi engellenmeye çalışılıyor’ diye konuştu. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu kaçak
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