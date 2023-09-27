Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! İtalya'da garsonların müşteri dövdüğü görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

İtalya'nın Venedik şehrinin ünlü San Marco Meydanı'nda bulunan bir kafede garsonlar ve müşteriler arasında arbede yaşandı. Yerel basında yer alan haberlere göre arbedede yedi garson ve dört yabancı uyruklu müşteri birbirine girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İngilizce konuşan bir kişi "Neler oluyor burada? Aman Allah'ım" diye bağırarak o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

KISA SÜREDE KAVGA BÜYÜDÜ

Bir garson ve müşteri arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Garsonlar ve müşterilerden oluşan grubun sandalye ve masalara çarpmadan önce birbirlerini itmeye başladıkları bildirilirken görüntülerde bir adamın sandalyeyi kaldırarak kendisini korumaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kavganın, sözlü tartışmanın ardından birkaç garsonun bir müşteriyi itmesiyle başladığı bildirildi. Garsonlar yerel basına kavganın neden çıktığını açıklamadı.