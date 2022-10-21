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Gasp ve darp ihbarından sonra aranan şüpheliler polislere ateş açtı! Bölgeye özel harekât sevk edildi; Vali'den açıklama geldi

21.10.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta bu sabah saatlerinde paniğe yol açan hareketlilik yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğüne gelen kişi gasbedildiğini, darbedildiğini ve alıkonduğunu ileri sürdü. Bu ihbar üzerine polisler soruşturma için gittiği evdeki şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edilirken şüphelilerden biri etkisiz hale getirildi, diğeri yakalandı. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve Vali Ömer Faruk Coşkun'dan olayla ilgili açıklamalar geldi.

Gasp ve darp ihbarından sonra aranan şüpheliler polislere ateş açtı! Bölgeye özel harekât sevk edildi; Vali'den açıklama geldi

Kentte polise silahlı saldırı gerçekleşmesinin ardından düzenlenen operasyonu İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da yerinde takip etti. Cebeloğlu, olayda terör bağlantısı olmadığını açıkladı. Yaralı polisleri hastanede ziyaret eden Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüphelilerden 1'inin kaçtığı, yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. İşte Kahramanmaraş'taki olayın tüm ayrıntıları...

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KAPIYI AÇIP ATEŞ AÇTILAR

Sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne gelen bir kişi, gasbedildiğini, ardından da darbedilerek alıkonulduğunu iddia etti. Söz konusu kişinin ihbarı üzerine Divanlı Mahallesi Hayrettin Dede Caddesi'ndeki bir eve soruşturma için giden ekipler, kapıyı açan şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

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OPERASYON DÜZENLENDİ; ÖZEL HAREKAT KATILDI

Saldırıda 3 polis memuru yaralandı.

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Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Düzenlenen operasyonda 1 zanlı etkisiz hale getirildi, 1 şüpheli yakalandı. Kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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"TERÖR BAĞLANTISI BULUNMAMAKTADIR"

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan ile birlikte bölgedeki operasyonu yerinde takip eden İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AA muhabirine, hastaneye kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Yaşananlar asayiş olayı, herhangi bir terör bağlantısı bulunmamaktadır." diye konuştu.

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VALİ COŞKUN: ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIKLARI İYİ

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memurlarını ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve doktorlardan polislerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Coşkun, "Arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Çok şükür sağlıkları yerinde. Çok şükür bir sıkıntı yok" dedi.

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(AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis silahlı saldırı

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