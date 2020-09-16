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Aşk tuzaklı soyguna 5 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 11:49 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde fuhuş vaadiyle gasp yapan ikisi kadın 5 kişi tutuklandı.Olay Küçükkumla Mahallesinde bulunan bir otelde meydana geldi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde fuhuş vaadiyle gasp yapan ikisi kadın 5 kişi tutuklandı.
Olay Küçükkumla Mahallesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Kader Y. ve Burcu Y. isimli iki kadınla buluşan O.A. ve O.A, içeriye giren Umut Y.A., Cüneyt Y. ve Kemal S. tarafından gasp edildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 2’si kadın 5 kişi, savcılık izni le 2 gün süren sorgularının ardından hakim karşısına çıkarıldı. Zanlılar, gasp ve yağma amacıyla çete oluşturmak suçundan tutuklandı. 3 erkek Bursa Kapalı Cezaevine, 2 kadın ise Yenişehir Kadın Cezaevine gönderildi.

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