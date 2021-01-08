Gaybubet evinde yakalanan FETÖ firarisi emniyet müdürleri tutuklandı

FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan ve örgütün gaybubet evinde yakalanan eski emniyet müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FETÖ firarisi eski 1. sınıf emniyet müdürleri Dikici ve Erbaba, Sincan’da saklandıkları gaybubet evinde yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesi’ne getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren Dikici ve Erbaba, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Asma ağacına tutunarak aşağı kata atlamıştı

FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer alan Dikici ve Erbaba’nın "örgüte yüksek sadakat duyan ve iradesini teslim eden personeller" olarak örgüt tarafından kodlandıkları ve ByLock kullandıkları belirlenmişti. Dikici evde gözaltına alınırken, polis ekiplerinin geldiğini fark eden Erbaba ise 4. kattaki evlerinin balkonundan asma ağacına tutunarak aşağı kattaki eve atlamıştı. Kaçmaya çalışan Erbaba, polis ekiplerince yakalanmıştı.

