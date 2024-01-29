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  4. Gayrettepe - Kağıthane metrosu açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim ile İstanbul Havalimanı arasındaki mesafenin 41 dakikaya düşeceğini duyurdu

Gayrettepe - Kağıthane metrosu açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim ile İstanbul Havalimanı arasındaki mesafenin 41 dakikaya düşeceğini duyurdu

29.01.2024 12:25 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe - Kağıthane metrosunun açılışında açıklamalarda bulunuyor. Hattın yolcu kapasitesinin 600 bin kişi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasının 30 dakikaya ineceğini söyledi. Erdoğan ayrıca yerel seçim mesajı da verdi.

Gayrettepe - Kağıthane metrosu açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim ile İstanbul Havalimanı arasındaki mesafenin 41 dakikaya düşeceğini duyurdu

31 Mart yerel seçimleri için de mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Millete, şehrine, ilçesine tepeden bakanlar kaybetmeye mahkumdur. Bunu seçim gecesi de göreceğiz' dedi.

İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI...

'Gayrettepe - Kağıthane metrosu İstanbullu kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak. Bu hattın günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişidir. Gayrettepe, İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya iniyor. Taksim, İstanbul Havalimanı arası 41 dakikaya, Taksim Göktürk arası 26 dakikaya inecek.

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Birileri hafriyatla ne yaptılar? Kim olduğunu biliyorsunuz benim söylememe gerek yok. Bundan sonra da hayata geçirdiğimiz her projede milli teknolojilerin artırılmasına hız vereceğiz.

'31 MART AKŞAMI GÖRECEĞİZ'

Millete tepeden bakanlar kaybetmeye mahkumdur. 31 Mart akşamı bunu bir kez daha göreceğiz.

Siyasetin inişli çıkışlı yolculuğunda bugüne kadar çok haksızlık ve hukuksuzlukla karşılaştık ama yılmadık yılgınlığa kapılmadık.

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Recep Tayyip Erdoğan metro
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